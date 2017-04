Una vida más para la Deportiva

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

El gato tiene siete vidas. Habría que saber cuántas tiene la Deportiva. El triunfo de ayer y la derrota de los tres equipos que le precedían en la clasificación, sobre todo la del Pontevedra, le vuelven a conceder posibilidades, aunque sean pocas. Las cuentas siguen siendo claras: ganar todo y que el Pontevedra pierda al menos la mitad de los partidos que le quedan por delante o que gane uno y empate tres. En todos los sitios cuecen habas y ayer el equipo de Luisito caía ante el descendido Somozas, que también venció en su día a la Ponferradina. Lo aprovechó la escuadra berciana derrotando 4-2 al Burgos CF, con lo que se coloca a cinco puntos de la cuarta plaza, es decir, en la situación en la que esperaba estar hace dos semanas o incluso la pasada y en la que ya estuvo hace varias semanas. En días como el de ayer da la impresión de que la Deportiva puede acabar acordándose de puntos perdidos que tenía que haber sacado. Aunque las ilusiones que se generan en jornadas como la de ayer se desinflan cuando el equipo va a jugar fuera de casa. Y la próxima cita es en Les Caleyes ante un Lealtad aguerrido en su terreno de juego. El cuadro asturiano está prácticamente salvado, aunque querrá ratificarlo con un triunfo de forma definitiva.

Núñez repitió en el lateral izquierdo y Chavero bajó al centro del campo para jugar con Andy de creador de juego. Mánix Mandiola optó por un 5-3-2, pero la acumulación de defensas no le dio como resultado defender bien. De hecho, el debate de ayer era si la Deportiva había jugado mejor que otras tardes (desde luego que no fue mejor partido que el de hace dos semanas ante el Pontevedra, a pesar de los seis goles) o si el rival le dio muchas facilidades.

El cuadro de Álvarez Tomé salió a mandar y a los ocho minutos ya se había adelantado. Andy, en posición incómoda para golpear, metió el balón en la escuadra. Sin embargo y como viene siendo habitual en el transcurrir de esta temporada, primer tiro del rival, primer gol. Lo logró Chevi en una de las muchas «cogidas de espalda» del equipo blanquinegro a la defensa anfitriona. De hecho, poco después del empate el cuadro de Mandiola disfrutó de una ocasión muy parecida que pudo suponer el segundo.

Yuri sí lo tenía claro para buscar puerta desde media distancia. Lechuga le sacó una, pero el de Maceió le puso otra lejos del alcance para adelantar de nuevo a la Deportiva.

La primera parte tenía bríos, pero el control berciano no se tradujo en más goles. El Burgos CF no dio la sensación de que se estuviese jugando la permanencia (queda empatado con la zona de play out): una falta cometida en 45 minutos, ningún córner botado, dos remates, tres llegadas...

Al inicio del segundo tiempo una pared entre Adán Gurdiel y Yuri permitió al faberense poner de nuevo los dos goles de margen. Y así llegaron minutos en los que el cuadro de Álvarez Tomé pudo cerrar el duelo con un cuarto gol. No lo hizo, el Burgos CF dio un paso adelante y empezó a inquietar el marco berciano. Los fallos propios también hicieron mucho. Moldován hizo la parada de la tarde en un remate a bocajarro de Adrián, que en el rechace y sin oposición mandó alto. Fue el máximo goleador del conjunto blanquinegro el que aprovechó un error de Andy para encarar al rumano y poner un inquietante 3-2 en el marcador. Los siguientes diez minutos fueron de cierto agobio para el portal local, sobre todo por los centros al área, remates y córners botados por el oponente. Pero a imagen y semejanza de al propia Deportiva en unas cuantas ocasiones de la presente temporada, una acción de balón parado a favor se convirtió en la perdición del equipo burgalés. La Deportiva robó, contragolpeó con cuadro y Cidoncha decidió tirar él para cruzar la a la escuadra contraria y finiquitar el partido.

Núñez acabó lesionado y reemplazado por Nacho López, Cidoncha fue falso extremo derecho desde que saltó al campo a ayudar en el medio y Pallarés también tuvo minutos en la punta del ataque.

La Deportiva recupera la sexta posición, iguala al quinto y se coloca a cinco puntos del cuarto con el golaverage perdido.

Si sigue habiendo opciones, lo sabremos el próximo domingo: Lealtad-Deportiva (12.00 horas) y Pontevedra-Coruxo (18.00 horas).