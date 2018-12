Vidales, tras los pasos de Fernando Alonso: «Mi reto para 2019 es correr con un Fórmula»

«Mi reto para 2019 será correr en alguna de las categorías Fórmula». Con ese deseo y a la espera de que alguna escudería llame a su puerta y que en la que milita actualmente, Tony Kart, con la que ha logrado dos subcampeonatos del mundo y un tercer puesto en karting también facilite ese objetivo, David Vidales ya sueña con dar otro paso más hacia adelante en su exitoso trayecto automovilístico. «Aún no está nada claro pero mi intención es seguir progresando. Por eso si todo sale bien el objetivo es pasar a correr un monoplaza de Fórmula (en la actualidad existen cuatro con la creación de la Fórmula Renault 3 Regional). Lo compaginaría con el karting porque también considero que en esta disciplina puedo hacer cosas importantes». Lo que sí tiene seguro el piloto leonés es que la decisión debe ser consensuada con su actual escudería y también con la que debe servirle de trampolín a la de Fórmula. «Con Tony Kart estoy muy feliz y espero seguir en ella para sumar más triunfos en el karting aunque por desgracia no tienen coche en la categoría Fórmula por lo que para hacerlo tendría que pilotar con otro equipo. Eso sí, sólo en esta segunda, dejando para el karting a Tony Kart, y si es posible también hacerlo en la categoría KZ, para mí más cercana a la Fórmula», precisa David, que la pasada semana ya demostraba sus habilidades a los mandos de un monoplaza en los test de Barcelona de la Fórmula Renault donde coincidía con el bicampeón del mundo, Fernando Alonso.

David es consciente que con 16 años le he llegado la hora de intentar dar el salto a una competición más cercana a la Fórmula 1. Por lo que ha demostrado hasta el momento sus opciones son más que notorias aunque el leonés no quiere dar ningún paso en falso. «Siempre es bueno progresar y creo que ahora mis miras pueden estar en la Fórmula. Pero no quiero dar el salto de cualquier manera. También soy consciente que si logro hacer realidad ese objetivo para el 2019 mi principal premisa será aprender e intentar hacerme con el monoplaza».

David ya ha dejado patente en estos años que su progresión es sobresaliente y también extraordinaria su capacidad de adaptación a nuevos escenarios. No en vano en su primer año en la categoría OK lograba el subcampeonato del mundo y este año, en su estreno en la KZ (con marchas) subía al tercer peldaño del podio con sólo tres carreras a sus espaldas.

Ahora busca un nuevo aliciente en la categoría Fórmula. «Confío en que todo salga bien y que en 2019 pueda pilotar un monoplaza. Creo que estoy capacitado para ello aunque no depende sólo de mí», precisa Vidales cuyo desempeño a los mandos de un kart en los últimos años no ha pasado desapercibido para pilotos y escuderías. Uno de ellos el propio Fernando Alonso, que en varias ocasiones ha alabado la clase del leonés e incluso ha compartido equipo en una prueba de resistencia el pasado año. En Barcelona también tuvo la oportunidad de conversar con él en unos test que la pasada semana mostraron el gran potencial de David.

Vidales, con el Fórmula Renault F3 en los test de la pasada semana junto al bicampeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso. RENAULT SERIES