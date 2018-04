Vidales, podio de plata

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

David Vidales tenía ganas de volver a subirse al podio en una prueba de primer nivel internacional. Después de las últimas carreras en las que se había quedado fuera el piloto leonés de la escudería Tony Kart se sacaba la espina con un sobresaliente segundo puesto en la cuarta y última entrega de la WSK Master Series de Italia. Lo hacía tras un fin de semana casi perfecto en un trazado, el napolitano de Sarno, en el que dentro de dos semanas acometerá uno de los retos más importantes del presente ejercicio, la prueba inaugural del Campeonato de Europa de la categoría OK.

David iniciaba su participación con una actuación destacada en los entrenamientos libres que mejoraba en los cronometrados. Los reglajes de su kart iban a la perfección y eso, unido a su calidad, le proporcionaba un lugar entre los mejores, también en su prefinal, la B, en la que contabilizaba el segundo mejor registro que lo llevaba a la segunda línea de la parrilla de salida. Un lugar más que positivo para afrontar una carrera que se iba a 17 vueltas y en la que una salida espectacular de David lo llevaba a pasar de la cuarta posición a la tercera y posteriormente a la segunda. El podio estaba cada vez más presente en su mente y giro a giro el piloto leonés apuntalaba su lugar de privilegio incluso optando al primer peldaño. Ahí Vidales se iba a encontrar un hueso duro como el alemán Hannes Janker al que en varias fases de la final intentó superar pero que al final veía como se le escapaba unos metros, lo suficientes para impedir al piloto leonés de Tony Kart hacerse con el triunfo.

Eso sí, David no pasaba excesivos apuros para aguantar con solvencia la segunda plaza en la prueba logrando también una destacada ventaja respecto al sueco, también de la escudería Tony Kart, Noah Milell.

Con este resultado Vidales pone el punto y final al torneo que durante cuatro entregas ha contado con los mejores pilotos a nivel internacional de la categoría OK, entre ellos el leonés, doble subcampeón del mundo que en este 2018 aspira incluso a mejorar.

David acababa la WSK Master Series con buen sabor de boca, en la segunda posición en la carrera de Sarno y también cerca del podio en la clasificación general.

Además para el leonés el resultado en Sarno conlleva un refuerzo moral de cara al Campeonato de Europa que precisamente levantará el telón en el mismo trazado napolitano el 22 de abril y en el que Vidales espera no sólo luchar por estar con los mejores, también pujar por hacerlo en el peldaño más alto del cuadro de honor. El leonés ya sabe lo que es ganar una carrera en el certamen continental donde en apenas dos semanas se encontrará con buena parte de los pilotos que han disputado con David la WSK Master Series italiana en la categoría OK. En Sarno iniciará precisamente unas semanas intensas que contemplan varias entregas más del Europeo, una más de la categoría OK y otra de la KZ que este año estrena. Luego llegará el Campeonato del Mundo donde también tiene depositadas muchas esperanzas. No en vano en los dos años precedentes ha sido subcampeón, un peldaño que buscará mejorar en este caso en el mes de septiembre en Suecia (OK) y Bélgica (KZ).