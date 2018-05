Vidales, sin premio en Francia

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

David Vidales no pudo luchar por el podio en su debut en la categoría KZ2. Y nada menos que en un europeo. Y eso que el leonés de la escudería Tony Kart hizo méritos para acabar no sólo en los puntos, también optando a un lugar destacado en el trazado francés de Salbris. Así lo había apuntado a lo largo del fin de semana con una actuación destacada que le permitía ser segundo de su grupo y afrontar todas las clasificatorias desde esa posición.

También el salir desde la quinta fila de la parrilla tras realzar el décimo mejor tiempo, circunstancia que para su estreno en una categoría que este año comparte con la OK en la que es subcampeón del mundo no era nada mala.

Después de que un percance que acababa con rotura de motor hace un par de semana le impidiera subir al podio en el Europeo de la categoría OK cuando transitaba en la segunda posición, David afrontaba la carrera en el circuito galo con el reto no sólo de aprender ante rivales con los que hasta ahora había coincidido poco, también intentar sacar el máximo a su kart para luchar por un sitio en la parte delantera de la carrera. Esas premisas se estaban cumpliendo para él hasta que un nuevo percance lo llevaba a decir adiós a todas sus opciones cuando había completado 13 vueltas y restaban ocho por delante.

No obstante aún tiene por delante un buen número de escenarios para sacarse la espina. El próximo el 20 de mayo con la segunda entrega del Campeonato de Europa de la categoría OK en el trazado inglés de PFI y en el mes de junio en el circuito de Ampfing justo unas semanas antes de que vuelva a subirse a un kart de la categoría KZ2 con el que intentará no sólo contabilizar puntos, también demostrar que en una categoría nueva para él también tiene mucho que decir. En la KZ2 y en Salbris donde ganó el francés Adrien Ranaudin, David se quedó a medias.