Vieyra: «Estoy feliz de seguir»

PABLO RIOJA | LEÓN

En apenas diez días, la directiva del Abanca Ademar y Fede Vieyra han llegado a un acuerdo para que el lateral derecho continúe en el club las dos próximas temporadas y una más opcional, como ya ocurriera con su primer contrato. El famoso 2+1 convence al argentino, que se muestra «muy feliz» por seguir defendiendo la camiseta del club marista. «Que cuenten con uno siempre es bonito, en todo momento trato de ayudar al equipo y es reconfortante saber que tienes el apoyo del entrenador, compañeros, cuerpo técnico y directiva», señaló ayer. Desde su llegada a la entidad en la temporada 2015-2016, el de Buenos Aires se ha convertido en uno de los principales pilares que sustentan al equipo. Para Rafa Guijosa es uno de los fijos en su esquema. Este año lleva 55 goles.

A sus 29 años, su experiencia y veteranía ayudan tanto dentro como fuera de la cancha. «Espero continuar a un gran nivel y que el equipo siga en esta curva ascendente, pero está claro que cada año la cosa se pone más difícil». Vieyra considera que el Abanca Ademar vive ahora su mejor momento de la temporada. «Vamos a dar el 100% para que el club esté en lo más alto, eso que nadie lo dude». Con 33 puntos, los leoneses marchan segundos en Liga y ya han abierto una brecha de cuatro puntos con el Granollers, que está tercero. «El ritmo del equipo va bien, ahora tenemos más tiempo para preparar los partidos, no viajamos tanto como en la primera vuelta y eso se nota», asegura. Pero aún así —advierte— «aún nos quedan rivales duros a los que hay que tratar de ganar para no pasar apuros». Para el cuarto goleador del equipo Huesca, Valladolid y Logroño son tres de las piedras de toque que aún pueden complicarles la segunda plaza. «Tenemos la ventaja de que muchos de ellos aún tienen que enfrentarse al Barcelona, al que no es fácil rascarle puntos, pero iremos partido a partido tratando de vencer siempre». Por ahora, el próximo rival del Abanca Ademar será el Puerto Sagunto —el miércoles a las 20.30 horas en el Palacio de Deportes—. Los valencianos ocupan la penúltima plaza de la Asobal, pero Vieyra no se fía. «Tenemos que sumar los dos puntos como sea».

Con la renovación de Sebas Simonet, Gonzalo Carou —que ya ha dado el sí a la directiva para seguir al menos un años más en el Ademar— y la recién anunciada de Fede Vieyra, el trío de argentinos continuará en el club en la 2018-2019. La próxima negociación con la que la directiva echará el resto será la del lesionado Juanjo Fernández, que se recupera de su reciente intervención. Vistas las bajas de Piñeiro y Álex Costoya, la continuidad del manchego se antoja «una necesidad», como aseguran desde la cúpula.