Villa gana el Provincial

Pedro Caballero | LEÓN

Un año más Villaquilambre acogió el Campeonato Provincial de Primera, en la doble modalidad de individual y parejas, en sesión de mañana y tarde. El arbitraje federativo corrió a cargo de Miguel Pérez y Carlos Díez. En la entrega de trofeos estuvo presente el concejal de deportes del Ayuntamiento.

En la modalidad individual, a las 10.00 horas, participaron un total de 43 jugadores de los diferentes clubes de la capital y provincia. Tras las correspondientes vueltas de descarte, pasaron a semifinales los siguientes jugadores: Pepe Villa (C. El Soto), Javi Fernández (C. Nocedo), Mario Serrano (C. San Francisco) y Miguel-Ángel Turienzo (c. Nocedo). Descolgados por menor puntuación Mario (357) y Turienzo (355), pasaron a la gran final Pepe y Javi. La victoria se decantó a favor del jugador de Boñar que, con una tarjeta de 475 bolos, se impuso a Javi que completó un marcador de 457 bolos. Enhorabuena, paisano.

A partir de las 17.00 horas, se disputó la modalidad de Parejas, con un total de 21. Después de las tandas eliminatorias se metieron en semifinales los siguientes: Laso-Javi (C. Nocedo), Fernando-Miguel Ángel (C. Crucero), Turienzo-Otero (Nocedo-El Soto) y Javier Argüello-José García (C. San Francisco). Descartados por menor puntuación Turienzo-Otero (con 634 bolos) y Javier-José (con 617). La finalísima fue cosa de Laso-Javi y Fernando-Miguel Ángel. Por cuarto año consecutivo, la pareja campeonísima de la modalidad cedió el testigo a los jugadores del club Nocedo. Tino Laso y Javi Fernández vencieron a Fernando y Miguel Ángel por tan solo cuatro bolos: 800-796. Enhorabuena, campeones.

Aplazado en su día a causa de las tormentas y coincidiendo con el Campeonato Júnior de Deportes Autóctonos, se disputó en Boñar en tres categorías: Alevín, Infantil y Cadete (no hubo juveniles).

Con arbitraje a cargo de Javier Fernández, los campeones provinciales fueron los siguientes: Ángela García (C. Peñacorada), con 136 bolos, en Alevines; Samuel Recio (C. Peñacorada), con 165 bolos, en Infantiles; y Florián-M. Yugueros, con 115 bolos, en Cadetes.