Villa rinde homenaje a Quini en Kansas City

David Villa, delantero del New York City, tuvo un emotivo detalle hacia la figura de Enrique Castro, Quini, fallecido de forma inesperada la pasada semana. David Villa lucía una camiseta en homenaje a Quini en el encuentro que el New York City disputó ante el Kansas City, correspondiente a la jornada de la MLS.

No ha sido la mejor semana para mí pero como me enseñaste desde que tenía 18 años,en ésto no hay excusas, sólo vale dar todo y así he hecho amigo.Seguro me hubieras regañado por no hacer gol pero ahí te va mi pequeño homenaje!!! Gracias por todo brujo.Te quiero.DEP #SiempreQuini pic.twitter.com/TKbIzM1Hgu — David Villa (@Guaje7Villa) 5 de marzo de 2018

Una camiseta en la que se podía leer "Siempre Quini' y que lució en el momento de saltar al terreno de juego en su pecho y luego en la espalda durante todo el partido.

Tras el encuentro, David Villa colgó el siguiente mensaje en las redes sociales: "No ha sido la mejor semana para mí pero como me enseñaste desde que tenía 18 años, en ésto no hay excusa que valga, sólo vale dar todo lo que tienes y así he hecho amigo!!! Seguro me hubieras regañado por no hacer gol pero ahí te va mi pequeño homenaje al inicio del partido y los 3 puntos!!! Gracias por todo brujo!!! Te quiero!!! DEP #siemprequini".

El NYC de Villa ganó al Kansas City 0-2.