De villano a héroe en pocos días

La Deportiva fichaba con el inicio del 2018 a Javier Mandaluniz. Era el inicio de una revolución total de la portería que acabó con el remplazo de los dos arqueros que iniciaron la primera vuelta en el conjunto blanquiazul. El mercado invernal acabó con la llegada del propio Mandaluniz y de David Gómez y las salidas de Moldován y de Héctor Chopo, éste cedido al Club Silva SD.

La llegada del portero vasco y su titularidad en la primera semana como blanquiazul derivó en un conflicto interno. Dinu Moldován habló con el técnico y también con el club sobre su situación. Había sido uno de los mejores de la primera vuelta y había jugado con problemas físicos. El club le abrió la puerta y al final de enero las partes llegaban a un acuerdo para su salida.

Las primeras semanas de Mandaluniz y la suplencia o no convocatoria del rumano volvieron a crear polémica. Se consideraba que el cambio de portero no había mejorado lo que había, más bien al contrario. Mandaluniz no tuvo un buen arranque con la Ponferradina. Además, su determinante puesto en la portería y que los focos estuviesen puestos sobre él al ser un refuerzo invernal provocaron en su tercer partido silbidos por parte de la grada. No había estado afortunado en los partidos ante San Sebastián de los Reyes y Racing de Ferrol y tampoco lo hizo contra el Real Madrid Castilla, aunque este partido lo ganó el equipo blanquiazul. Sin embargo, desde ahí las cosas han cambiado y en términos generales ha sido el mejor del equipo en el conjunto de las tres últimas jornadas. En las salidas a Majadahonda fue decisivo para lograr los dos empates, mientras que contra el Coruxo salvó el 0-2 en la recta final del choque con una gran mano abajo poco antes de que Guille Donoso y Yuri marcasen los goles con los que llegaba la remontada en los instantes finales.

«Fue un partido con muchas ocasiones y quizá los porteros estuvimos más acertados. Rompimos la dinámica y mantuvimos la portería a cero para coger sensaciones tanto a nivel personal como de equipo y ahora hay que seguir trabajando para refrendarlo. No sé porqué nos cuesta tanto el inicio de las segundas partes, pero eso hay que mejorarlo. La de las últimas semanas es la dinámica a seguir. Ahora tenemos una salida muy difícil a La Coruña y habrá que luchar mucho para poder traer un buen botín para Ponferrada».