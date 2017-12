Villar señala al Gobierno

AMADOR GÓMEZ | MADRID

«El Gobierno es el único responsable de que España se pueda quedar sin Mundial», proclamó ayer Angel María Villar, tres días después de conocerse la amenaza de la Fifa de excluir a la selección del campeonato que se disputará en Rusia el próximo verano por supuestas injerencias políticas en la Federación Española de Fútbol (FEF). En su primera comparecencia pública tras su salida de la cárcel en la que ingresó por su implicación en la ‘operacion Soule’, el máximo dirigente de la FEF suspendido denunció un «golpe de Estado» ejecutado por el actual presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, su antecesor, Miguel Cardenal, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el ex secretario general del organismo federativo, Jorge Pérez. «Quieren ver mi cabeza colgada como la de los toros o de los ciervos. Me están linchando. Me siento un leproso porque me han echado al barro, a mí y a mi familia», lamentó.

«No voy a permitir que sea la Administración la que me mande a casa si no lo quiere el fútbol español. Si prospera la moción de censura (impulsada por Luis Rubiales) no seré presidente de la FEF, pero recurriré todas las resoluciones y sentencias, en España, y en Estrasburgo. Voy a luchar hasta el final», prometió el dirigente vasco, convencido de que no ha cometido «ningún delito». Incluso acusó a quienes quieren verlo «enterrado» de haber «utilizado a fiscales, a la Guardia Civil y a los tribunales» para que se haya abierto un proceso penal contra él, su hijo Gorka, «que no se ha beneficiado ni un euro de la selección española», y el vicepresidente económico Juan Padrón. Además desmintió «de forma categórica y absoluta» que haya sido él quien ha intervenido ante la FIFA para que exista «la posibilidad seria» de que España sea sancionada sin participar en el Mundial,

, Angel María Villar aprovechó también su comarecencia para mostrarse irónico con Mariano Rajoy, después de que el jefe del Ejecutivo asegurase el pasado viernes que España no sólo no se perderá el Mundial de Rusia, «sino que lo va a ganar». «El otro día hizo unas declaraciones maravillosas. Sabía que el presidente es muy capaz, pero me ha sorprendido, porque sabe de todo. También de fútbol. Si vuelvo a la presidencia de la FEF, que estoy en ello, voy a citarle para que sea auxiliar de Lopetegui, y va a cobrar más que como presidente del Gobierno», lanzó el dirigente vizcaíno.