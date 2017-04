Viñales da una nueva lección de superioridad

alberto fernández | argentina

Carrera con caídas de gente importante en un circuito con muchas carencias. Así se puede resumir el Gran Premio de Argentina en la categoría de MotoGP. Los hombres con más nombre cayeron sobre el asfalto como gotas de lluvia en invierno. Lorenzo, Márquez, Pedrosa, Espargaró y Dovizioso se fueron al suelo como fichas de dominó a medida que iba desarrollándose la competición. Todos tenían algo en común: llevaban neumático duro en la parte delantera. Casualidades o no, lo cierto es que ninguno de los que tomaron esa decisión logró llegar a meta. En esta carrera, que se convirtió en la más accidentada de los últimos tiempos, terminó imponiéndose Maverick Viñales para alzarse no solo con el triunfo, también con la consolidación del liderato. Dos triunfos consecutivos y nadie puede decir ya que sea flor de un día. Ahora es el rival a batir por los veteranos. El novato acalla las dudas de la pretemporada. El podio lo completaron Rossi y Crutchlow, segundo y tercero, respectivamente.

La salida en MotoGP fue soberbia para Marquez y Valentino. También pudo ver Rossi desde su privilegiado posición de remontada la caída de Lorenzo. El balear tardó cinco segundos en irse al suelo. Pudo ver Jorge la pelea entre Viñales y Crutchlow por ver quién se acercaba al primer puesto, mientras se llevaba la sorpresa al ver a Marc por los suelos. Una lástima porque iba líder y marcando vuelta rápida. Siguiendo la estela de su hermano en Moto2, la familia Márquez no tuvo un buen fin de semana en Argentina. «Me encontraba cómodo y no sé qué error he podido cometer, pero ahora toca pasar página», aseveró el ilerdense cuando llegó al taller de su equipo. Con los dos últimos campeones de la categoría reina fuera de la carrera, tocaba ver si Viñales, el nuevo ‘niño’ prodigio del motociclismo español, daba la alternativa en el país sudamericano como hiciera en Catar. Antes de comprobarlo, la maldición del asfalto argentino repercutió de nuevo en forma negativa, esta vez le tocó a Dani Pedrosa. Se cayó en la misma salida de la curva que Márquez. Las Honda más potentes de la parrilla, rotas como las ilusiones de sus pilotos. Las Yamaha importantes, con un doblete que hunde más la moral de sus competidores principales.