Viñales y Rossi acaparán la atención en Sepang

Segundo día de la pretemporada. Segunda jornada de test. Más pruebas, sobre todo en lo que hace referencia a los distintos tipos de carenados o cúpulas, a cual más rara y extraña. También pruebas respecto a los motores pues, antes de que empieza el Mundial-2018, a mediados de marzo, en Doha (Catar), las fábricas han de decidir qué tipo de motor se quedan, precintarlos los siete que se podrán utilizar a lo largo de los 19 grandes premios y ya no tocarlos, así que la elección no es fácil. Entre prueba y prueba, las dos Yamaha oficiales de Maverick Viñales y Valentino Rossi se han hecho hoy, en Sepang (Malasia), con el mejor crono, mejorando, solo ellos el 1.59.427 minutos de Dani Pedrosa (Honda) del primer día. Viñales paró el reloj en 1.59.355 y el ‘Doctor’, en 1.59.390. Yamaha parece haber superado los problemas que le amargaron la última parte del 2017.

Tras las dos Yamaha estuvo Cal Crutchlow (Honda, a 0.088 segundos), Jorge Lorenzo (Ducati, a 0.143) y, un poquito más atrás, Marc Márquez (Honda, a 0.375), que sufrió su primera caída de la temporada “probaba un neumático, lo puse tarde, llegué a una curva con agua y se me cerró de delante”, Andrea Dovizioso (Ducati, a 0.377) y el propio Pedrosa (Honda, a 0.644), que hoy ha quedado algo más atrás, en el puesto 12º, “pues me pasé casi todo el día probando las distintas cúpulas y carenados que nos ha traído Honda”.



Valencia Rossi (Yamaha) ha vuelto a brillar hoy en Sepang (Malasia). /ALEJANDRO CERESUELA

El segundo día de Malasia ha confirmado que todos, todos, están muy contentos con el material que sus fábricas han llevado a Sepang para probar. “Dije que me lo tomaría con calma y así está siendo. Hoy era un día para seguir probando y, al final, apretar. La verdad es que el tiempo me ha salido, no diré con facilidad, pero con seguridad. Estoy empieza a ser otra cosa”, reconoció Viñales, muy satisfecho con sus pruebas.

‘MVK’, triunfador de este segundo día, cree que su moto es mucho mejor que la del año pasado, aunque aún no quiere confirmar esa mejora. “El chasis parece bueno en tandas largas y también a una vuelta. Digamos que acepta mejor los neumáticos. A pesar muchas vueltas pude hacer mi mejor registro al final, y eso demuestra que la degradación del neumático de atrás no es mucha”, declaró Viñales a Motorsport.com. “En electrónica nos falta un poco de suavidad en aceleración. Al principio la potencia entra bien, pero después lo hace de golpe y eso degrada mucho las gomas”, puntualizó el #25.

“A mí lo que más me gusta es la facilidad con la que estoy siendo rápido, lo que me demuestra que, por fin, estamos en el buen camino tanto en el tema de chasis, donde las mejoras sobre el del 2016 son muy buenas, como en el tema del motor”, confesó Rossi, que sigue sintiéndose joven, pese a que reconoce que quiere verse en el tercer día seguido de entrenamiento para conocer su real estado físico. “Sigo pensando que estos dos días de test han sido mejores que todo el 2017”, confirmó ‘Vale’.

“Hay una parte del motor, una parte de su comportamiento, que no me gusta y que debemos mejorar, pero el paquete es bueno, sí, estoy contento”, contó Márquez, que minimizó su primera caída de la temporada. “Tiene más potencia, pero tampoco es cuestión de aprovecharla toda, pues luego te crea problemas con el gas a medio y bajo rendimiento. Hemos estado probando los distintos carenados y mañana intentaré tener un día más cómodo y veloz”.



Marc Márquez (Honda), que hoy sufrió su primera caída, siguió de pruebas en Malasia. / ALEJANDRO CERESUELA

Pedrosa, por su parte, reconoció que en este test “deberíamos de confirmar qué motor queremos, pues a Honda le gustaría resolver cuanto antes esa duda, la del motor que vamos a utilizar”. El veterano piloto catalán de Honda reconoció que la nueva cúpula aerodinámica que la fábrica alada ha traído a Sepang “va muy bien en aceleración, pero te crea algunos problemas en la curva, pero debemos seguir probándola”.

La jornada vivió dos incidentes sin mayores consecuencias. Uno fue la preocupante caída de Pol Espargaró, que está siendo muy, muy, veloz con su KTM, y el incendio de la Suzuki del italiano Andrea Iannone. En ninguno de los dos casos hubo consecuencias serias para los dos grandes pilotos. Eso sí, ‘Polyccio’ prefirió pasar por la clínica del circuito y parar su test hasta mañana.