«Vinieron a hacer un juego bastante duro y a encerrarse»

ROBERTO ARIAS | león

Toni Villa fue sustituido al filo del descanso por lesión. El jugador murciano manifestó: «aunque hicimos un buen partido no pudimos ganar. Ellos vinieron aquí a hacer un juego bastante duro y a encerrarse y es lo que hubo».

El mediopunta culturalista restó importancia a que la Cultural lleve tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria: «Creo que los partidos no tiene relación ninguna. La Ponferradina vino y se te encierra con once hombres, el árbitro les permite mucho más de lo que debería permitirles y se empata a cero. En Tudela el campo es muy complicado y se pierde por circunstancias. Creo que la Cultural está bien y sacaremos los partidos adelante».

Sobre su lesión dijo: «Me encuentro con molestias en la rodilla. Ahora vamos a hacer unas pruebas y espero que no sea nada. Los doctores me dijeron que todavía no se puede sacar ninguna conclusión antes de hacer ninguna prueba y esperamos que esté todo bien, pero hay que esperar», concluyó.