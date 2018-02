La Virgen cae goleada frente a un Unionistas que no le dio opciones

A. FERNÁNDEZ | SALAMANCA

No era desde luego la mejor semana para que la Virgen del Camino visitara el campo de Unionistas. El escenario pintaba mal, antes incluso de pisar el césped. El equipo leonés se medía a un rival enrabietado que no solo había encadenado dos derrotas consecutivas sino que en la última había perdido el liderato después de semanas en lo más alto de la clasificación. Para más inri, no podía contar con Porfirio Puente sancionado tras su expulsión en el último encuentro.

Con este escenario y un rival que salió mordiendo para recuperar el terreno perdido en las dos últimas semanas, la empresa de puntuar se presentaba harto difícil para los de Roberto Carlos Fernández. Y el resultado no se desvió mucho del guión (5-0), ya que en apenas doce minutos, Unionistas había logrado batir a Ivanildo en dos ocasiones y encarrilar un partido que, desde entonces, fue plácido para los locales.

En la reanudación, y con el partido todavía abierto, el Virgen del Camino pudo acortar distancias pero el disparo de Dani Martínez se topó con una gran intervención de Molina. Casi a renglón seguido, Unionistas cerró el partido gracias a un robo de Arroyo en el campo visitante que acaba en las botas de Mito para que éste, tras regatear a Ivanildo, marque a puerta vacía. Con 3-0 en el marcador, se murmuraba en la grada que faltaba el habitual gol de Cristo, y este llegó cuatro minutos después. Aún faltaría otro máspara cerrar la cuenta a favor de los locales, obra este de Manjón.