La Virgen encalla ante el colista

ALBERTO ORTIZ | BURGOS

De vacío regresó La Virgen del Camino de su visita al terreno de juego del farolillo rojo de la tabla (2-0). Los leoneses se estrellaron ante la mayor motivación de un Real Burgos obligado a sumar los tres puntos para intentar sacar la cabeza de la zona de descenso.

Los anfitriones lograron una victoria para la esperanza. Bajo mínimos, ante un oponente más experimentado y después de 11 encuentros sin conocer la victoria, los rojipardillos se superaron a sí mismos para ganar un partido que alimenta su fe en la salvación.

Los de casa entraron bien en el partido. Tampoco lo hizo mal en el inicio La Virgen del Camino. Los dos contendientes se emplearon con intensidad desde la primera jugada, aunque la pelea se centraba en la medular en los primeros minutos. El primer aviso de los locales llegó al cuarto de hora y fue Jonathan su protagonista. Rubén puso un buen balón desde la izquierda, pero al delantero centro rojipardillo se le escapó el control en el interior del área. El Real Burgos iba ganando terreno y fue en el 20 cuando llegó el primer gol de la tarde. Manuel Máquina hizo una gran jugada personal en la que por habilidad y empeño se deshizo de hasta a tres adversarios, buscó a Jonathan en el área y corpulento punta local batió a Ivanildo tras recortar a su par. El conjunto local se ponía por delante, lo que alimentaba su confianza. Todo lo contrario le ocurrió al conjunto leonés, que acusó el golpe y comenzó a dudar. Sin embargo, los visitantes se rehicieron antes del descanso y tuvieron su mejor ocasión a la media hora de juego.

Tras una colada por la izquierda, Traoré tuvo una inmejorable oportunidad de batir a Pana, que detuvo su disparo. El rechace le llegó a Pereira, que tampoco acertó y se volvió a topar con el guardameta burgalés. Tras el paso por los vestuarios, el técnico visitante movió el banquillo en busca de mayor profundidad ofensiva. En los primeros minutos de la segunda mitad su variación pareció dar resultado y Ramonín tuvo el empate en el 49, pero La Virgen se fue diluyendo conforme pasaban los minutos. Manuel Máquina tuvo una buena ocasión para hacer el segundo en el 54, aunque su disparo no encontró portería. La balanza estaba ya equilibrada en el juego. No había un dominador claro, aunque los leoneses pisaban el área de Pana con asiduidad. Esaú tuvo el empate en sus botas en el 57 tras una jugada de estrategia jugada en corto, pero el veterano futbolista mandó el balón muy por encima del larguero. El partido estaba en el alero y la balanza se podía decantar en favor de cualquier contendiente, aunque un error defensivo de los visitantes permitió que Rubén hiciera el 2-0. Las dudas crecieron en La Virgen del Camino y Jonathan tuvo la sentencia en el 69, aunque solo delante de Ivanildo no supo superarle.

El choque se rompió y el Real Burgos pudo haberlo cerrado a la contra. Los de casa no pasaron demasiados apuros para mantener la portería a cero, más, cuando en el minuto 75 y por hablar más de la cuenta, Charly vio la tarjeta roja directa y el cuadro visitante se quedaba en inferioridad numérica. Los locales aguantaron sin problemas hasta el final.