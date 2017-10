La Virgen se queda sin premio

a. diez | aranda de duero

La Virgen sumó su segunda derrota de la campaña liguera tras caer (2-0) ante la Arandina en un encuentro con pocas ocasiones de gol. Los locales, tras adelantarse en el luminoso en el inicio de la segunda mitad, cerraron filas en torno a su portería. Los leoneses, por su parte, lo intentaron, aunque no consiguieron nada. Y ya en el tiempo añadido, con La Virgen volcada en busca del empate, la Arandina aprovechó los espacios para sentenciar al contragolpe.

El encuentro comenzó con mucha igualdad entre dos equipos que se tanteaban y que penas osaban asumir riesgos en busca de la puerta contraria. Intensidad y mucha lucha, eso si, pero en el centro del campo, sin ningún afán ofensivo por parte de ninguno de los dos equipos, que apenas pisaban el campo contrario. Poco a poco los locales intentaron estirar líneas en busca del gol y llegaron las primeras acciones de peligro, internadas rápidas de Ruba y Rodri que no conseguían llegar a buen puerto, aunque al primero el colegiado acabó anulándole un gol por fuera de juego en el minuto 24. Fue la única acción verdaderamente peligrosa de toda la primera mitad. El resto, llegadas al borde del área que morían sin mayores consecuencias ante las defensas, bien plantadas, y balones largos o acciones de estrategia que tampoco entrañaron peligro alguno para ninguno de los dos porteros. Al final, la primera parte terminó sin sobresaltos y con el empate a cero inicial en el luminoso.

Ya tras el descanso la Arandina dio un paso al frente y se hizo dueño del balón ante un La Virgen que seguía intentando evitar los ataques del equipo local pero que no conseguía generar ocasiones de peligro. Los burgaleses, por su parte, apretaban en busca de la portería y forzaban a la zaga leonesa a emplearse al máximo para repeler sus ataques. al final, sin embargo, no pudieron evitar que en el minuto 54 Luque rematase al fondo de las mallas y adelantase a los locales en el luminoso. Ya no cabía sitio a la especulación.