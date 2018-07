Viti: "Siento pena por vivir en una sociedad que te condena antes de tiempo"

Víctor Rodríguez 'Viti', uno de los exjugadores de la Arandina CF investigados como presunto autor de un delito de abuso sexual sobre una menor de 15 años, ha decidido romper su silencio y hacer pública una carta en la que detalla, según sus propias palabras, su situación psicológica y anímica.

"Siento pena, mucha pena por vivir hoy en día en la sociedad que vivimos, que te condena antes de tiempo, que no te deja vivir tu vida, que te juzga y te prejuzga sin necesidad de juez, que te falta al respeto sin conocerte y sin ni siquiera respetar la presunta inocencia de una persona que no ha sido condenada y que se encuentra aún en fase de investigación", asegura el futbolista en su misiva, a la que ha tenido acceso la Agencia EFE. Asimismo, se muestra apenado por una sociedad que no le permite que se busque la vida tal y como quiere, en su caso, jugando al fútbol.

'Viti' explica que ha optado por difundir este escrito después de enterarse, por los medios de comunicación, de que la Sociedad Deportiva Almazán "debido a la presión mediática y política" le había despedido seis días después de haber firmado con esa entidad por una temporada, tirando por la borda su carrera profesional. Ha lamentado que se haya tenido que enterar de la rescisión de su contrato por los medios, sin que nadie de la entidad se lo hubiera notificado. "Creo que las cosas no se hacen como se han hecho y, ante todo, estimo que hay que ir de cara y ser elegante en toda circunstancia", ha comentado.

El exjugador de la Arandina CF siente "vergüenza ajena por la sociedad en la que estamos viviendo" cuando oyó por la radio que si no rescindían su contrato, Almazán se quedaría sin fútbol y se vería afectado por una mala imagen al verse envuelto en un caso "en el que tan siquiera existe una condena".

Asimismo, tilda de aberrante tener que escuchar cómo gente que no le conoce dice barbaridades sobre su persona por la radio, "que por el simple hecho de estar siendo investigada la veten y no pueda continuar con su trayectoria profesional", subraya. Denuncia el error de concepto que hay con el fútbol. Lamenta que solo sus allegados sepan que se levanta todos los días a las seis y media para ir a trabajar con un familiar que le ha brindado un empleo mientras que, tras firmar con un equipo de Tercera División, "se entera hasta el Rey".

Por último, asevera que quien pretendiera hacerle daño y causarle dolor puede estar contento y celebrar su éxito. No obstante, se muestra confiado en que "la verdad sea demostrada y recuperar la fama y la tranquilidad que me está siendo arrebatada". La carta de Víctor Rodríguez, fechada hoy en Ponferrada, coincide en el tiempo con el escrito que los abogados del futbolista han hecho llegar a la Sociedad Deportiva Almazán exigiendo el contrato firmado para la presente temporada y que fue rescindido unilateralmente por la entidad deportiva.