Vitolo se suma a la fiesta atlética

IGNACIO TYLKO | MADRID

Faena muy profesional de un Atlético que sigue ganando y sin encajar goles (3-0) y ya está en cuartos de final de la Copa del Rey. Aunque juegue sólo un trámite ante el Lleida, el equipo de Simeone jamás pierde el orden, ni se olvida sus obligaciones defensivas. Todos sus jugadores asumen que la competencia es enorme y que quien no se esmere no sale en la foto. Aunque aún le falta tono físico y acoplarse a su nuevo equipo, Vitolo debutó con gol en el Metropolitano. Además, Diego Costa no marcó pero le dio una gran asistencia a Carrasco y Gameiro anotó nada más entrar tras una genialidad de Correa.

A pesar de que la eliminatoria quedó más que resuelta con el 0-4 en Lleida y de que Simeone dejó fuera de la lista a ocho fijos el próximo fin de semana en Eibar (Oblak, Vrsaljko, Godín, Giménez, Thomas, Koke, Saúl y Griezmann), la alineación del Atlético sonaba bien. El canterano Sergi, un lateral zurdo con muy buena pinta, sin los fundamentos técnicos de Filipe Luis pero con los movimientos que quiere el Cholo muy bien aprendidos, era el único muy suplente en un once con Fernando Torres y Diego Costa como dupla atacante y Vitolo de estreno ante su afición pero no en el Atlético, ya que participó en la ida.

Pocas noticias hubo en un primer tiempo desangelado, casi tanto como la noche de perros en Madrid. Dominó y tuvo más ocasiones el Atlético, como es lógico, pero fallos en el último pase o en el remate final.

Debutó el central rojiblanco Antonio Montoro tras el descanso y el Atlético descosió al Lleida. Fue tras un gran desmarque de Diego Costa, que fue quien robó el balón y dibujó un poderoso sprint de unos 50 metros, y excelente dejada del hispano-brasileño a Carrasco. Se marcharon poco después los dos protagonistas de la jugada y media horita para Correa y Gameiro, quien se perfila como titular en Ipurua por la sanción de Costa.

Le salió perfecto el movimiento al Cholo porque el argentino firmó una gran jugada genial cerca de la línea de fondo y asistió al francés, que necesita goles, y más en una plantilla con tanta competencia. Quien dejó el estadio antes de tiempo, se perdió la guinda de Vitolo en un contragolpe que condujo y culminó Yannick Carrasco, asistido entre medias por Diego Costa; ampliado por Kevin Gameiro cuarto de hora después, a pase de Ángel Correa, y sentenciado por Vitolo.