«Voy a aprovechar la oportunidad»

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Xabi Mandaluniz se enfundó los guantes, saltó al campo de entrenamientos anexo a El Toralín y se ejercitó como uno más tras ser presentado en el vestuario a sus nuevos compañeros. El arquero bilbaíno llega a Ponferrada para disputarle el puesto a Moldován, curiosamente en la mejor temporada del arquero rumano desde que llegó al conjunto blanquiazul. Los dos lo han jugado prácticamente todo en la primera mitad de la temporada. Así que casi podemos decir que se abre una lucha encarnizada por ese puesto, algo que hasta ahora no había.

El director deportivo de la Ponferradina, Carlos Terrazas, fue el encargado de presentar brevemente al arquero: «Es un portero de dilatada experiencia en la categoría, de la escuela de Lezama y en el que tenemos mucha ilusión, porque entendemos que viene a ayudarnos para reforzarnos en la segunda vuelta y en los ambiciosos objetivos que tenemos». Por cierto, Terrazas apuntó en una entrevista concedida a La 8 Bierzo que «es difícil reforzar el equipo sin hipotecar el futuro económico del club». Teniendo en cuenta que la entrada de un portero en la citación supondrá la salida de otro, el preparador sigue contando sólo con 14 futbolistas (dos son porteros) para el duelo de este domingo ante la UD San Sebastián de los Reyes.

El guardamallas recordó sus actuaciones ante la Deportiva la pasada temporada con el Somozas y habló de su trayectoria posterior y sus expectativas de futuro: «El año pasado tuve la suerte de que los dos partidos ante la Deportiva me salieron muy bien y guardo un buen recuerdo de ambos. Fuimos capaces de sacarle cuatro puntos a un recién descendido de la categoría de plata. Luego, en Mérida, las cosas me salieron muy bien y fue una sorpresa no continuar. De las ofertas que tuve en verano la del Jumilla me pareció la mejor. Hasta la jornada 8 las cosas no fueron bien en lo deportivo. Después mejoramos, aunque el equipo sigue abajo. Vengo con intención de hacer las cosas bien, ir día a día, ser muy profesional en el campo y fuera de él y aprovechar la oportunidad».

Ahora la incógnita es saber si este domingo Carlos Terrazas sigue confiando en el portero transilvano o da la alternativa al bilbaíno nada más llegar a la disciplina blanquiazul.