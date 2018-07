La vuelta a Canarias, cerca

otero conde | ponferrada

La Comisión de Clubes de Segunda División B se reunirá el próximo 11 de julio a las 11.00 horas para realizar la composición definitiva de los grupos de la categoría para esta temporada. La propuesta será elevada a la Asamblea General de la RFEF, que se celebra el día 24, para el trámite de su aprobación. Ayer se reunieron los equipos de Castilla y León para enviar sus propuestas, aunque el plazo para ello expiraba antes de ayer. No obstante, la Deportiva ya había hecho los deberes. Su propuesta, algo cambiada respecto a la inicial, incluía a los equipos de Asturias en lugar de los burgaleses y Real Valladolid B. Propuestas como la gallega de un grupo con toda la cornisa cantábrica, en el que no estaría Castilla y León, parecen no gozar de apoyos, algo que ya ocurrió el año pasado.

De todos modos, los presentes ayer en Arroyo de la Encomienda se encontraron con un plan ya trazado. Aunque aún no hay cosas seguras, el presidente de la Federación Cántabra, que ahora es también presidente de la Comisión de Clubes de Segunda División B, deja entrever que la propuesta realizada desde Navarra es la que tiene más visos de salir adelante, eso sí, con algunos matices, sobre todo en lo relativo a los conjuntos de Castilla la Mancha. Pero hay una cosa más importante: el equipo canario. El año pasado la UD Las Palmas B se quejó de ser perjudicada en el reparto y este año se le compensaría por ello: «Hay que valorar ciertos matices y cambios porque ha habido dificultades con los desplazamientos desde las Islas Canarias al aeropuerto de Sevilla por los horarios y a los equipos canarios les vendría mejor ir al grupo en el que está Madrid, aunque tengan que desplazarse luego a Galicia, que tampoco es sencillo, pero prefieren eso», apunta José Ángel Peláez.

Con esto, la propuesta de Castilla y León, que no es del agrado de la Deportiva, y que tiene apoyos en más lugares del estado dibujaría un grupo I con estos equipos: RCD Fabril, Pontevedra CF, RC Celta B, Club Rápido de Bouzas, Coruxo FC, SD Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Unionistas CF, CF Salmantino/UDS, CD Guijuelo, UD San Sebastián de los Reyes, Real Madrid Castilla CF, Agrupación Deportiva Unión Adarve, CF Fuenlabrada, CD Artístico Navalcarnero, Internacional de Madrid CF, Club Atlético de Madrid B, CF Talavera de la Reina, UB Conquense, UD Las Palmas Atlético.