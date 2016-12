Vuelta al trabajo con los mismos

f. roberto otero | ponferrada

Se acabaron las vacaciones para la plantilla profesional de la SD Ponferradina. Aunque coincidiendo con el fin del año el técnico Pedro Munitis dará algún día más libre, lo cierto es que poco después de las cuatro de esta tarde el equipo ya empieza a preparar el duelo del 8 de enero ante el Izarra. En principio no se espera ninguna novedad en esta jornada, es decir, en el campo de entrenamiento estarán los que el día 19 se fueron de vacaciones. Ya en la Junta General de Accionistas el presidente anunció que aunque se iba a hacer un esfuerzo por mejorar la plantilla, las novedades no iban a darse de manera inminente.

Los miembros del cuerpo técnico y de la dirección deportiva harán su lista de jugadores «prescindibles» dentro de un orden económico que no lastre al club, pero sabiendo que es importante reforzar prácticamente todas las líneas del campo para que el equipo dé el salto cualitativo que necesita y poder de una vez por todas ser fiable y pelear así al menos por la cuarta posición.

El asunto y lo complicado ahora es acertar. Fichar en invierno tiene un índice de riesgo mucho mayor que en verano. Y muchas veces incluso usando la billetera no se acierta. La Deportiva no lo hizo el año pasado a la hora de encontrar un recambio para Yuri. Sus apuestas no quisieron embarcarse en el proyecto y al final se acabó el plazo sin que llegase nadie. Si hasta el 31 de diciembre hay riesgo, firmar a un jugador en paro aún lo tiene más. Y por unos u otros motivos Hume no acabó siendo la alternativa esperada. Fabri lo despreció y casi humilló y cuando Nistal y Rubén Vega pudieron contar con él, lesiones de compañeros impidieron que jugase en varios encuentros, por lo que su aportación acabó siendo residual. Y lo que parece claro es que ahí no se puede equivocar la Deportiva este año. Los números de los llamados a golear en el equipo son pobres: Héctor Figueroa 4, Juanto Ortuño 3, Menudo 3, Chavero 2, Cidoncha 1, Rayco 1, David Caiado 0, Pastrana 0.

En el capítulo del mercado de fichajes llegan desde Portugal rumores o quizás algo más que rumores de una oferta de un equipo del vecino país por el jugador deportivista David Caiado. El jugador tiene un largo contrato con la Deportiva y su salida voluntaria dependería de que la oferta que le llegase fuese buena. El club berciano ahorraría así una buena ficha y tendría ya una plaza libre para incorporar a un jugador mayor de 23 años en caso de que Caiado decidiese irse.