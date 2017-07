Wesley So estrena su palmarés en el Magistral ante una leyenda como Anand

El joven estadounidense Wesley So estrenó su palmarés en el Magistral de ajedrez Ciudad de León, que celebró su trigésima edición, y que vio como el campeón en 2016, el indio Viswanathan Anand, no podía seguir ampliando su leyenda en el torneo con su décimo triunfo.



La primera victoria de Viswanathan Anand llegó en 1996, hace más de dos décadas -con tan solo tres años de vida de su rival- cuando empezaba a labrar su leyenda para después sumar dos tripletes 1999-2001 y 2005-07, para después sumar dos victorias espaciadas más en 2011 y 2016.



En el desempate, So pudo con un auténtico especialista en este tipo de partidas frenéticas con una victoria con blancas y unas tablas muy bien trabajadas.