«Ya debía estar todo resuelto»

otero conde | ponferrada

Jon García afirmó ayer que la Deportiva ya tendría que haber hecho los deberes hace tiempo y no llegar a la jornada 36 con la incertidumbre de no tener resuelta, al menos de forma aparente, la permanencia: «Es cierto que estamos trabajando bien. El otro día el perdonar nos pasó factura, pero estamos tranquilos. Sabemos que puntuando el domingo, estaremos prácticamente salvados, pero iremos a ganar. Ya hace bastantes jornadas que tendríamos que haber resuelto la permanencia y hay que hacerlo cuanto antes porque luego nos vienen equipos que podrían estarse jugando cosas importantes. Así que mejor dejarlo zanjado cuanto antes para estar más tranquilos. No tenemos que caer en el error de pensar que va a ser un partido fácil porque el rival esté descendido. Va a jugar un partido sin presión, con libertad y sin miedo a perder. Hay que andar con pies de plomo y salir como si fuese la última jornada.

Duro de pelar

A pesar de estar ya descendido desde el fin de semana anterior, el Cerceda está complicando los partidos a muchos equipos, particularmente en O Roxo do Piñeiro. Fuera le cuesta mucho más. Aun así el equipo coruñés le igualó el pasado domingo al Coruxo un 2-0 en O Vao. El cuadro olívico se jugaba la vida y finalmente venció con un gol postrero. Pero ese encuentro y los jugados en casa ante Fuenlabrada y Rayo Majadahonda, que acabaron en ambos casos en empate, dan una idea de las dificultades que va a encontrarse la Deportiva este domingo en el campo cercedense.