«Ya tocaba ganar tras dos segundos puestos»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

A la tercera va la vencida. Eso lo tenía claro Miguel Caminero, el pupilo de Villacorta que tras subir en dos ocasiones al segundo peldaño del podio, lograba a la tercera y en su ciudad, un triunfo que recordará por mucho tiempo.

—Ya tocaba subir a lo más alto.

—Este año me dije que no iba a pasar. Tras dos ediciones en las que acabé segundo superado por mi amigo Jorge en esta me planteé que era el momento. Sabía que tenía delante a muy duros rivales pero también que me encuentro en un gran momento de forma. Las sensaciones no han podido ser mejores y al final, esta vez sí a la tercera, he logrado el triunfo que buscaba en una carrera tan significativa como esta.

—Nada mejor que un triunfo para despedir de la mejor manera el año.

—Cuando ganas siempre es buen momento, pero tal vez por las fechas y el contexto de la carrera el poder hacerlo en la San Silvestre supone que acabas el año de la mejor manera posible y que también este resultado te va a dar ánimos para el que llega. Además hacerlo en casa y ante tu gente, la que te apoya, es un doble motivo de alegría.

—Se puede decir que has llegado a la carrera en un momento notable.

—Me encuentro bastante bien y las sensaciones son muy buenas. Mi reto va a ser la temporada estival pero en estas semanas pasadas me he encontrado a un nivel alto que a punto ha estado de llevarme al Europeo. Y así lo he plasmado en una carrera a la que acudía con mucha ilusión pero también con el respeto propio que te da tenerte que enfrente a rivales bastante cualificados.

—Uno de ellos Álex Martínez que te lo ha puesto complicado.

—Bastante duro diría yo. Incluso se ha ido por delante pero al final he podido superarle. Es un gran corredor y por eso este triunfo tiene también un valor añadido para mí.

—Y ahora el 2018.

—Espero que sea mejor que este y que los resultados me acompañen.