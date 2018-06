Yann Sommer, el seductor portero de la selección suiza

Se llama Yann Sommer, es el portero titular de la selección suiza -el que logró frenar el domingo al Brasil de Neymar, encajando un único gol y amargando el debut de la canarinha en Rusia- y está revolucionando las redes sociales no solo por sus intervenciones en la portería durante el Mundial de Rusia, sino también por su físico. Los comentarios sobre las aptitudes externas del guardameta helvético se extienden hasta tal punto que son muchos los que piden hablar "de lo que vale la pena". Y lo que vale la pena es, para la argentina María Carrera, Yann Sommer:

Hay quienes aseguran que harán subir la audiencia de los partidos que juegue la selección suiza "solamente para mirar a este bombonazo": Pero Sommer, el portero fichado por el Borussia cuando Ter Stegen llegó al Barça en el 2006, tiene otros atractivos, además de su juego y de su físico. Por ejemplo, habla castellano a la perfección -en los guantes lleva escrito verano, que es la traducción de su apellido en alemán-, además de francés, alemán e inglés, y es un apasionado de la cocina.

De hecho, tiene un blog en el que muestra sus recetas, sus trucos gastronómicos y sus recomendaciones de restaurantes. "Cuando te vas de casa siendo un niño, con 16 años, te ves obligado a cocinar si quieres comer. Y a mí me gusta, me lo paso bien y es una manera de estar entretenido", explica. "La cocina me relaja y me hace estar en contacto con la naturaleza. Apuesto mucho por los productos naturales, que son muy importantes para la dieta del deportista. Soy muy estricto con eso".

Además, el atractivo jugador trabaja como modelo y asegura en su página web que le encanta la música -recibe lecciones de canto y toca "la guitarra y el piano"- y que es un gran aficionado a la fotografía.