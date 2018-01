Yelko Pino pasa página de la Cultu: "Mi reto es hacer una buena temporada en la Deportiva"

La Deportiva presentó a Yelko Pino, su segundo refuerzo invernal. Acompañado por el entrenador Carlos Terrazas el delantero gallego confió en que "las cosas me salgan bien y pueda ayudar al equipo a mejorar y crecer". Yelko precisó que se encuentra "a plena disposición de Terrazas" para si el técnico lo considera oportuno debutar en el partido del domingo frente al Majadahonda.

El mediapunta que llega cedido hasta final de temporada por el Lugo aseguró que su etapa en la Cultural "está ya olvidada. Quiero pasar página cuanto antes. Allí las cosas no me salieron como esperaba y en la Deportiva espero revertir la situación". También se refirió al polémico video donde se le escuchaba decir 'puta Cultural'. "Fue un momento desagradable. No fue mi intención insultar a nadie. Fue un error del que quiero pasar página y centrarme en el fútbol y en la Deportiva".

Sobre su nuevo destino apuntaba. "He visto a un equipo bien trabajado que puede hacer cosas importantes. Y yo espero contribuir a ello".

Yelko Pino en El Toralín. L. DE LA MATA