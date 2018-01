Yelko: «Quiero pasar página y ayudar aquí»

f. roberto otero | ponferrada

La llegada de Yelko Pino Caride a la Deportiva ha tenido más protagonismo que la de otros futbolistas por las circunstancias que la han rodeado: el vídeo insultando a su equipo, el despido por parte de éste y la llegada a la Deportiva procedente de la Cultural, como en su día pasó con Rubio, Fran y Rubén Vega. Con ellos no le fue nada mal al cuadro berciano y éste espera que la historia se repita.

Jugador olívico de carácter ofensivo y de 21 años, pasó por el filial del RC Celta aún estando en edad juvenil. Lo fichó el Lugo y se lo cedió a la Cultural para que se fuese haciendo y teniendo minutos en la división de plata, pero lo cierto es que contó poco para Rubén de la Barrera. A El Toralín llega cedido hasta final de temporada por el conjunto de la ciudad amurallada.

En su presentación, Yelko quiso pasar página de lo sucedido hace diez días con el vídeo en su teléfono móvil que incendió las redes sociales: «Sé el revuelo que causa cruzar el Manzanal deportivamente hablando, pero yo quiero olvidarme del tema, centrarme en una Ponferradina que está compitiendo bien en Segunda División B y que tiene objetivos de ir hacia adelante, y ayudaré en todo lo que pueda. Por equis razones, en la Cultural no me fue bien y vengo aquí con la máxima ilusión de ayudar y trabajar y si lo hacemos bien, las cosas saldrán bien. No tuve mucha continuidad allí. Yo quería jugar y sentirme bien y lo que pasó quiero dejarlo de lado. Creo que fue un malentendido. Aquí aún podemos hacer cosas importantes».

El gallego afirmó que está para jugar y se refirió a su posición en el campo: «He jugado en banda, pero donde más cómodo me siento es de interior o de mediapunta».

Carlos Terrazas presentó al futbolista en su faceta de director deportivo: «Estamos muy contentos de poder contar con él. Nos va a ayudar mucho en esta temporada para poder conseguir nuestros ambiciosos objetivos. Es un jugador al que veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo, joven y en edad sub-23. Creo que siempre ha sido considerado como un futbolista de un gran potencial y pienso que nos va a venir de maravilla».

Después de esta incorporación, la segunda que realiza la Deportiva tras Mandaluniz, el conjunto blanquiazul aún dispone de tres plazas de mayores libres.