«Yeray y Capilla no entraron en mis planes por molestias físicas»

F. RODRÍGUEZ | VIGO

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Víctor Cea, expuso a la conclusión del partido disputado en el campo vigués de Barreiro: «Más que los tres puntos en juego, me quedo con algo que demostró el equipo que es hambre, alma, sentimiento de equipo y creo que eso lo han demostrado ante la adversidad porque creo que ha sido un partido que le ha exigido mucho, más viniendo de lo que venía. Los dos equipos tenemos en la zona alta gente de mucha capacidad, que al final son capaces de explotar sus propias virtudes y aprovechar las carencias del rival».

A continuación, el técnico culturalista afirmó: «También creo que el campo se ha puesto muy rápido, y eso te lleva a veces a imprecisiones y hubo en mi portería más goles de los que quisiera, y seguro que si le preguntamos a Rubén diría lo mismo. En la primera parte el equipo no ha ajustado bien en lo defensivo y se estaba hundiendo mucho más de lo que queríamos, estábamos defendiendo demasiado bajo y no era lo que estábamos buscando. No estábamos bien ajustados y en el descanso hemos tratado de recomponerlo, pero al recibir el gol pronto ha cambiado el papel. El partido ha ido volteando, en cuanto marcaba el Celta éramos dominadores por ese miedo del Celta a perder lo que había conseguido; y cuando marcábamos nosotros parecía que también y no era algo que buscáramos».

Sobre las ausencias de Yeray González y Eneko Capilla, el entrenador aseguro: «No entraron por molestias físicas».