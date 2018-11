«Yeray va a terminar dando su mejor nivel»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El entrenador de la Cultural, Víctor Cea, indicó en rueda de prensa a los medios de comunicación leoneses con respecto a la entrevista publicada por el Diario de León en su edición del martes: «Como la he leído bien, me quedo con la actitud de alguien que quiere volverse a meter, que ya ha estado siendo muy protagonista y quiere volver a serlo. Yeray, en la entrevista, cree que eso lo puede revertir trabajando y mostrando su mejor nivel, que no tengo ningún tipo de duda de que va a terminar dando su mejor versión. Me quedo con eso de la entrevista. Me quedo con un jugador que piensa en colectivo y no en individual. Habla de que el equipo ha mostrado una mejoría en el transcurso de la temporada. Me quedo con una sensación de un buen líder de vestuario y de un buen compañero en el vestuario, que tiene una mentalidad global que para serlo hay que tenerla. Yeray tiene autocrítica, que es importante que todos la tengamos. No sólo él, sino yo también. Sin duda. Todos la tenemos que tener. Yo de la entrevista, que sí la he leído muy bien, me quedo con eso, más que con otros titulares, aunque si los contextualizamos dentro de la entrevista comparto esos titulares. Creo que los castigos como tal también pienso que son para los perros. Yo comparto su opinión».

Víctor Cea entiende la actitud de Yeray González y lo que puede pasar por su cabeza: «Esta semana me cuesta. Y después ver que no entras en el equipo es un poco frustración. Pretendemos que los jugadores den un rendimiento estable. Cuando no están en esos picos altos hay que trabajar. Hay momentos. Yeray está poniendo todo lo que tiene para volver a coger su mejor nivel».

«No veo a ningún jugador de la plantilla que no esté trabajando. Si lo hiciera alguien me sería muy fácil dejarlo sin convocar. Ahora mismo no hay nadie que me lo esté poniendo fácil para quedarse fuera. Yeray tampoco», señala el entrenador de la Cultural.

En cuanto a Josep Señé, Víctor Cea razona: «Durante la temporada hay una columna vertebral que se mantiene. Se construye a lo largo de la temporada. De lo que se va haciendo, Josep para mí tiene un potencial tremendo. Si está a su mejor nivel es un futbolista diferencial en la categoría. No creo que ningún jugador se crea que está por encima del bien y del mal. Ni él ni nadie».

«Estamos satisfechos con el rendimiento dado en casa contra el Inter de Madrid. Pero no personalizamos en individualidades. Tenemos un equipo con muchos jugadores preparados para rendir, buscamos imprimir mucho ritmo con balón y mucha velocidad», sostiene Cea antes del partido de mañana ante el Fuenlabrada a las 17.00 en el Reino.