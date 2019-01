YURI ES LA REFERENCIA DE LA DEPORTIVA PARA RECUPERAR LA SENDA DE La VICTORIA, MIENTRAS QUE YERAY vuelve EN EL MOMENTO JUSTO

La Deportiva vuelve a ser líder del grupo I de Segunda División B, tras ganar al Adarve (2-1), pero la jornada aún no ha terminado, por lo que habrá de esperar a primera hora de esta tarde para saber si puede cantar el oficioso título de campeón de invierno. A mediodía se juega el Burgos CF-CF Fuenlabrada. Si la escuadra visitante no se lleva el triunfo, además de que la clasificación aún se apretaría más en la zona alta, dejaría a la escuadra de Bolo como primera al término de la primera vuelta. Y si no, coliderando la general. La Cultural, por su parte, consiguió un importante triunfo en Vigo (1-2) en un encuentro en el que salió muy enchufado el equipo leonés, que se adelantaba en el marcador a los 8 minutos por medio de Aridane y Eneko acababa decantando la balanza a favor de los suyos. Páginas 2 a 5