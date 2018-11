Yuri no jugará ante la Cultural

otero conde | ponferrada

En un primer cuarto de temporada de rosas, llega el primer «bajón» para el deportivismo tras conocerse ayer el dictamen de la Jueza de Competición respecto a la última jornada liguera en el grupo I de Segunda División B. Y lo que nadie quería creerse, ha sucedido: Yuri fue sancionado con dos partidos de suspensión y no sólo no estará ante Unionistas CF, sino que tampoco jugará el domingo 18 el clásico del fútbol provincial ante la Cultural Leonesa en El Toralín. Al final la broma de la celebración del gol le va a salir muy cara a la entidad deportivista, pues la misma propició la segunda amarilla y ello llevó a que, según al Jueza, Yuri llevase a cabo una conducta antideportiva cuando pasó por delante del banquillo merengue. Aunque el club presentó alegaciones apuntando que el tumulto que se creó fue previo a la llegada de Yuri por la zona, la responsable de juzgar no lo ha visto así y ha hecho caso a pies juntillas a lo que puso el colegiado en el acta, que fue esto: «Una vez expulsado y cuando se dirigía a los vestuarios, al pasar por delante del banquillo del equipo visitante, el jugador Yuri de Souza Fonseca se dirige hacia uno de los técnicos, sin poderse concretar lo que le dice, formándose de esta manera una confrontación en la entrada del túnel de vestuarios entre ambos banquillos, en la que tuvo que intervenir la Policía Nacional no produciéndose mayores incidentes».

Según el artículo 122 del código disciplinario «incurrirán en suspensión de hasta cuatro partidos o multa hasta 602 euros aquéllos cuya conducta sea contraria al buen orden deportivo cuando se califique como leve». Yuri recibe un partido de sanción por ello y otro por la expulsión en sí, que se produjo tras ver dos tarjetas amarillas en el desarrollo del encuentro.

Ahora la Deportiva recurrirá ante el Comité de Apelación la segunda amarilla y la sanción de un encuentro por la infracción del artículo 122. En caso contrario se perderá el choque ante el cuadro leonés.

Con la sanción de Yuri, que se perdió su primer minuto oficial de la Liga contra el Castilla, la Deportiva se queda con un solo delantero para afrontar dichos choques, que será el madrileño David Grande. Un problema importante para Bolo y para el equipo, pues Yuri ha logrado el 56,2% de los goles, con los mejores números en su trayectoria en la SDP a estas alturas de la Liga.