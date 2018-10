Yuri, en su segunda juventud

otero conde | ponferrada

Aritz Aduriz, Alejandro Valverde o Yuri de Souza. Son ejemplos de jugadores por los que no parece pasar la edad. Con los 30 bastante avanzados, siguen rindiendo como en sus mejores años o incluso mejor. El delantero de la Deportiva vuelve a atraer la atención del balompié en la categoría de bronce con sus goles. Tres el pasado domingo, cada uno con una consecución diferente, que le convierten ya en el máximo realizador de la categoría tras siete fechas. Supera los cuatro de Castel (San Sebastián de los Reyes) en su grupo, los cinco de Orbegozo (Real Unión Club) y Gabarre (Tudelano) en el II, los cinco de Pedro (Lleida Esportiu Terraferma) en el III y de cuatro jugadores que llevan cuatro en la cabeza de la tabla de realizadores del grupo IV.

Yuri de Souza atraviesa por una segunda juventud. El brasileño se fue a China mediada la temporada 2015-2016 y cuando regresó un año después le vaticinaron que su carrera había entrado en el ocaso. Sin ser muy prolífica, en la media temporada que jugó acabó igualando a goles con los futbolistas que más habían marcado en el desarrollo de todo el campeonato. El pasado curso fue decisivo para librar el descenso al marcar el 40% de los tantos del conjunto blanquiazul, a pesar de que no gozaba de muchas simpatías por parte del técnico. Y en este curso, aunque en las tres primeras semanas no logró ver puerta, en las cuatro siguientes ha acudido a la cita con el gol, en cuatro ocasiones en el último partido, si bien el colegiado le privó de uno en su cuenta al señalar un fuera de juego que no era.

Con los tres goles Yuri ya suma 126 como jugador de la SD Ponferradina.

Al margen de los goles, también se coincide en destacar su trabajo en este primer cuarto de la Liga. Lo ha jugado todo por ahora y Bolo piensa en darle descanso, pero entre que no tiene a su disposición ni a David Grande ni a Bolaños y que Yuri está «on fire», lo de sustituirlo o dejarlo en el banquillo no parece una opción que se pueda contemplar por ahora.

No es la primera vez

El hat trick anotado contra el conjunto olívico no es el primero de Yuri con la camiseta de la SD Ponferradina, aunque hasta antes de ayer sólo había conseguido uno en Segunda División B. Había sido el 31 de marzo del 2012 ante la RS Gimnástica y a diferencia de este último, dos de los tres goles los había obtenido desde el punto de penalti. Aquel día frente a la escuadra cántabra hizo sus tres goles en un intervalo de 12 minutos. Los otros dos tripletes los logró en Segunda División A y también en El Toralín: el 7 de septiembre del 2014 contra el Real Betis (4-1) y el 6 de septiembre del 2015 ante el Real Valladolid (3-0). A todo ello hay que sumar varios dobletes.

Curiosamente, ayer se vertieron algunas críticas sobre el jugador llamándole «matado» y «tullido».