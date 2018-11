Yuri sigue haciendo historia blanquiazul

OTERO CONDE | PONFERRADA

Yuri de Souza sigue haciendo historia en la SD Ponferradina. El delantero brasileño, que antes de ayer volvía a los campos de juego tras pasar dos partidos sancionado por su expulsión en el partido de la jornada 11 ante el Real Madrid Castilla, cumplió en Navalcarnero 300 partidos oficiales con la elástica blanquiazul. No fue la mejor celebración, por que el equipo perdió y Yuri no pudo materializar en gol la que posiblemente fue mejor ocasión del partido. Aun así, su equipo se mantiene en la vanguardia de la clasificación y sus números son muy destacados. Y eso que se ha perdido los dos últimos encuentros. Sus nueve goles, de los 16 que ha convertido el equipo berciano, le mantienen líder de la lista de realizadores de su equipo y del grupo I de Segunda División B. Además, son a estas alturas de competición los mejores en su trayectoria como deportivista.

Ya está en el top ten de jugadores con mayor númnero de partidos en la historia de la Ponferradina y es el segundo goleador de la historia por detrás de Marcos Tyrone Castro.

Yuri fue fichado por la Deportiva en julio del 2009, tres semanas después de que Carlos Granero se hubiese hecho cargo del banquillo de El Toralín. Venía del Pontevedra CF, en el que ya había estado en una etapa anterior. De hecho, en la temporada anterior marcó el gol granate en la derrota gallega por 5-1 ante la formación de Ángel Viadero.

En las dos primeras campañas su aportación goleadora no fue destacada. Es más, en más de una ocasión el club planteó prescindir de él en el mercado invernal. Se estrenó con un tanto en Lasesarre un miércoles ante el Barakaldo CF en la jornada 5 tras volver de cumplir un partido de sanción. No obstante, en esa campaña sólo marcó ante Bilbao Athletic y Montañeros (en el acta se lo adjudicaron por error a Rubén Vega), todos fuera de casa. En la siguiente campaña, ya en la división de plata, fue mejorando tras la destitución de Granero. Aunque sus mejores temporadas fueron la 2011-2012, que supuso el ascenso de nuevo a la división de plata, y el año siguiente. En el play off de la primera de ellas marcó en todos los partidos, menos en el primero. Y en el siguiente curso sus goles contribuyeron a que el equipo estuviese a punto de disputar el play off de ascenso a Primera División.

Ésta es su décima temporada en la Ponferradina, aunque en la segunda mitad de la 2015-2016 y en la primera parte de la 2016-2017 jugó en el fútbol de la Segunda División China.