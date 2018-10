Zapatillas de oro para atletas de éxito

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Manuel Martínez, Margarita Ramos, José Manuel García, Colomán Trabado, Antonino Baños, Sergio Gallardo... En su día todos ellos representaron al atletismo leonés con éxito tanto en el ámbito nacional como internacional. Algunos incluso dejando un legado que ha servido para que las nuevas generaciones sigan sus pasos. Ellos y varios más abrieron las puertas de este deporte a una provincia que a día de hoy puede presumir de contar con una amplia y sobresaliente nómina de atletas habituales ya a los podios y que aún tienen ante sí un largo recorrido de éxitos.

Uno de ellos es el berciano Saúl Ordóñez. Con 24 años el atleta de Salentinos ha logrado ya situarse entre la élite mundial. Brillante en las categorías inferiores, su salto a la absoluta no ha podido ser más rutilante. Su reivindicación llegaba el pasado año con el título español en los 800 metros y en este 2018 su salto de calidad y resultados le permitía no sólo repetir en un podio del Nacional, también colgarse la medalla de bronce en el Mundial en pista cubierta de Birmingham, lucir en el Europeo al aire libre de Berlín... y nada menos que batir un récord español muchos años vigente, el de los 800 metros con un registro de 1:43.65. Y su techo aún no ha llegado.

Otra berciana y además compañera de entrenamientos a las órdenes de Uriel del Reguero en Valladolid, Nuria Lugueros, también protagonizaba un salto hacia adelante destacado. Solvente siempre en cualquier competición, en el campo a través se convertía en la española más destacada, circunstancia que le llevaba hace un año a lograr su primera distinción como ‘atleta española del mes’ que iba a repetir poco después. Campeona de España de 10.000 metros, bronce en el Iberoamericano y campeona con la selección de Europa en el Cross de Edimburgo fueron sus logros más destacados en una vitrina que también incluía en una de sus estanterías el oro nacional por relevos en el campos a través.

Una reina del atletismo que lleva reteniendo su corona desde hace años y que aún no tiene rival que se le precie es la discóbola Sabina Asenjo. La ponferradina, que en los últimos años compagina sus entrenamientos en España con Nueva Zelanda, país en el que pasa unos meses del año por asuntos familiares, acudía este año fiel a su cita con el oro en el Campeonato de España de disco logrando además el billete para el Europeo. Y con 32 años aún tiene cuerda para rato para seguir representando a España al más alto nivel.

Otra atleta que en los últimos años ha brillado tanto en España como al otro lado del Atlántico es Blanca Fernández. La pupila de José Enrique Villacorta, que en su periplo americano se convertía en la estrella de su universidad donde aún esperan ‘repescarla’, es uno de los grandes referentes de las pruebas de fondo. Su calidad incluso le ha permitido este año cambiar los 1.500 y 5.000 metros por los 3.000 obstáculos a los que se ha adaptado de manera notable.

Con unos pocos menos de años Marta García también representa el presente y el futuro del atletismo leonés. La atleta que también entrena a las órdenes de Del Reguero lograba, entre otros éxitos este año la medalla de plata por equipos junto a la selección española en el Europeo de cross de Samorin en la categoría sub-20.

También hay que tener muy presente a otras atletas que están luciendo a nivel nacional y en algunos casos llamando a la puerta del circuito internacional con mucha fuerza. Son los casos de Victoria Salvadores (campeona de España sub-20 de 3.000 obstáculos), Nuria Menéndez (heptatlón), las lanzadoras Mónica Borraz e Inés Venero, Paloma Marcos, Lucía López Smith, Marina Ribas, Marta Azores, Clara Llamazares, Paula Caminero, Raquel Álvarez, Joana Filipa Pereira y Lucía González, por citar varios ejemplos. Precisamente algunas de ellas firmando éxitos con la camiseta del ULE Sprint León, club que ya sabe lo que es militar en la División de Honor, espacio que aspira a recuperar en 2019 y que a pesar de sus escasos recursos económicos se codea año tras año con la élite.

En categoría masculina y junto al gran protagonista de 2018, Saúl Ordóñez, también cuentan con un peso notorio y una dimensión que va más allá de León atletas como Roberto Aláiz. El pupilo de Villacorta al que en los últimos años los problemas en el Aquiles han lastrado su excepcional proyección, aspira en 2019 a recuperar su sitio entre la élite, algo que por calidad tiene en su mano.

Ese peldaño entre los mejores es del que ya no quiere bajarse Pablo Villa. El atleta bañezano, uno de los grandes del trail-running en España, ha vivido un 2018 plagado de éxitos. No sólo en las mejores carreras de ámbito internacional, también en campeonatos como el de España en el que lograba el ansiado título. El mismo color de metal que le reportaba su contribución al éxito del equipo español en el Mundial. En las últimas semanas Villa lograba hacer doblete con sus victorias en los Pirineos y Sanabria.

Otro representante del trail como Manuel Merillas también puede presumir de acumular una buena cosecha de éxitos.

En el caso de la marcha, un viejo rockero como Francisco Arcilla (si así se le puede denominar a pesar de que sólo cuenta con 34 años) mantiene su estatus entre los grandes, en este caso en una distancia como los 50 kilómetros.

Y en el fondo atletas veinteañeros y los que aún no han llegado a esa barrera como Jorge Blanco, el maragato Raúl Celada que en su nueva etapa en el grupo de entrenamiento de Toni Abadía están sacando a relucir un potencial inmenso, Sergio Alegre y Noé Redondo. Sólo sólo algunos de los atletas sobre los que el atletismo leonés tiene depositadas muchas esperanzas.

También en el lanzador Alejandro Vielva, candidatos siempre a luchar por el podio (este año lograba su objetivo en el Nacional). Y un Daniel Pardo que aún en edad sub-23 donde este año se hacía con el cetro nacional lograba nada menos que hacerse también un hueco en el Campeonato de España absoluto colgándose la medalla de bronce. Daniel Pérez, Alejandro Lozano, Xisco López-Smith, Manuel Molinos, Miguel Caminero o Jorge Méndez cuentan también con un protagonismo notable en este deporte. Esa nómina sigue creciendo, algo que sin duda alguna augura un panorama relevante a este deporte con el sello de los leoneses. Una lista en la que también tiene su sitio destacado el roblano Sergio Sánchez al que una lesión le va a impedir mantener su buen tono en las carreras urbanas al menos por unos meses.

Tampoco hay que olvidarse de atletas que compaginan trabajo y presencia en las carreras acumulando también una amplia nómina de triunfos como Alberto González, Jorge Manuel Pérez, José Huerga, Miguel Pinto (en este caso en carreras de obstáculos)... De entrenadores como Villacorta, Víctor Rubio, Manolo Martínez. Menéndez, Burón... Y clubes como el Fisiorama-Drasanvi, CA La Bañeza, New Runners, Atletismo León, Intelligent-Interval, Teleno, Astorga Running, Cenador Rúa Nova,....

Esos y otros muchos más que hacen posible que el atletismo leonés viva una edad de oro.