Zarco liderará la primera parrilla de MotoGP bajo los focos de Losail

El trazado más original del mundo, el circuito iluminado en pleno desierto de Catar, la serpentina de asfalto de Losail (Doha), con sus mil torres de luz, sus 450 millones de lumens y una superficie iluminada equivalente a 70 campos de fútbol, será escenario mañana (17.00 horas, Movistar MotoGP TV) del primer gran premio del 2018 donde la parrilla de salida contará con la sorpresa, casi inigualable, de contar con el francés Johann Zarco (Yamaha, 1.53.680 minutos) como líder de la parrilla de la categoría ‘reina’ por delante de un portentoso Marc Márquez (Honda, a 0.202 segundos) en uno de los pocos circuitos que ni le gustan ni se adaptan a su moto y pilotaje, que acabó por delante, en los últimos entrenamientos oficiales, del también sorprendente italiano Danilo Petrucci (Ducati, tercero, a 0.207 segundos). Dos pilotos no oficiales, dos pilotos ‘satélites’, Zarco y Petrucci, emparedarán al tetracampeón del mundo de MotoGP, que será el jamón de la primera línea de salida de la temporada.

Dovizioso, segunda fila

Cuando todo parecía indicar que el prodigioso Andrea Dovizioso (Ducati, quinto, a 0.394 segundos), que había dominado tres de los cuatro entrenamientos celebrados este fin de semana, lograría su sexta pole en la máxima categoría, Zarco y Márquez se mostraron espectaculares en el ensayo decisivo de un cuarto de hora. El subcampeón italiano saldrá en segunda fila, en el centro, con el británico Cal Crutchlow (Honda, cuarto, a 0.392 segundos) por delante y un sensacional Alex Rins (Suzuki, sexto, a 0.659 segundos) por detrás.

Con Maverick Viñales (Yamaha, 12º, a 1.027 segundos de la ‘pole position’) muy retrasado, mucho, pues él ganó de calle el pasado de calle esta carrera, la tercera fila contará con tres protagonistas de lujo: Dani Pedrosa (Honda, séptimo, a 0.688 segundos), Valentino Rossi (Yamaha, octavo, a 0.709 segundos) y Jorge Lorenzo (Ducati, noveno, a 0.751 segundos).

La alegría de Zarco y Márquez

“Cuando he quedado delante en la tercera práctica, en el primer ensayo de hoy, he pensado que, tal vez, si me salía una buena vuelta igual me podía meter en primera fila, ¡pero la ‘pole’ es un sueño!”, contó Zarco, que cree que “mañana (domingo) podré pelear por el podio y quién sabe si tendré la suerte de luchar por la victoria, aunque, tal y como está MotoGP este año, el triunfo está a un precio altísimo, pero estaremos ahí”.

“La verdad es que no puedo estar más contento y satisfecho del trabajo realizado este fin de semana pues todos sabemos que este es un trazado de Ducati, propicio también para la Yamaha, pero no muy bueno para nuestra Honda”, comentó Márquez. “Yo creía que estar en segunda fila ya sería un gran resultado y una buena manera de afrontar el gran premio, pero ser segundo es fabuloso para mí. Zarco ha estado extraordinario. He ido detrás de él y es velocísimo. Mañana será una carrera apasionante”.

La jornada se completó con dos agradables noticias, como es la ‘pole’ en Moto3 del italiano Niccolò Antonelli (Honda) por delante del gran favorito, el español Jorge Martín (Honda). Antonelli homenajeó así al desaparecido Marco Simoncelli, pues Niccolò corre en el equipo que dirige el padre de Simoncelli. Y la otra gran noticia es que, en efecto, el ‘hermanísimo, ÀlexMárquez, va muy en serio en su lucha por ser campeón de Moto2 y hoy ha logrado ya, con mucha ventaja (+0.308 segundos sobre el italiano Lorenzo Baldassarri, del ‘team’ de Sito Pons), la primera ‘pole’ de la temporada y liderará la parrilla de la categoría intermedia.