Zarpazo del Ademar para estrenarse en Liga de Campeones

georgino fernández | león

Con sufrimiento y mirando de reojo el reloj para ‘ayudarle’ a consumir los últimos segundos. Así terminó ayer el Abanca Ademar el partido de Liga de Campeones ante el Kadetten suizo. Esa fue una parte de la historia pero no toda la historia porque lo mejor fue que después del bocinazo final pudo exhibir una enorme sonrisa de satisfacción después de batir a los helvéticos por la mínima (29-28) para sumar su primera victoria en la Liga de Campeones y alimentar el sueño de pasar a la siguiente ronda, un billete que sólo se meterán en el bolsillo los dos primeros equipos de cada grupo.

Dos puntos muy trabajados. Sobre todo desde la defensa y desde la portería que fueron siempre las claves para detener la poderosísima artillería de los helvéticos. Brilló de nuevo Cupara en la portería y además paró en los balones que deciden; esos que inclinan la balanza. Y también lo hizo Costoya (7 goles) que sacó el brazo con acierto cuando el equipo más lo necesitaba y cuando las urgencias aprietan. A ellos se sumó Juanín que en el último minuto no se escondió para hacer el gol que sellaba el triunfo leonés.

Evidentemente no fueron los únicos pero ellos tres sobresalieron en este primer triunfo en Liga de Campeones.

«Saldremos a cerrarnos atrás, a correr y a pelear para que el partido sea duro para ellos», anunció el técnico Rafa Guijosa en la previa. Tenía claro que la fortaleza atrás iba a ser determinante para frenar a los lanzadores rivales.

De hecho, el envite arrancó con un enorme duelo de cañoneros.

El ucraniano Ostroushko desde sus más de dos metros y el polaco Szyba evidencian enseguida el poder artillero de un Kadetten que se resume casi exclusivamente en su lanzamiento lejano.

Fede Vieyra con dos tantos seguidos se faja con la defensa helvética y capitaliza el ataque marista. Pasados los diez primeros minutos el Ademar manda de uno: 5-4. No se despega pero su espíritu guerrillero en la pista brilla por encima del Kadetten.

Juanin transforma su segundo penalti y pone el 6-4. Máxima renta. Atrás el equipo contiene a la artillería suiza y Cupara brilla unque el ucraniano Ostroushko complica la vida al Ademar desde sus más de dos metros de altura.

Guijosa cambia constantemente el equipo para mantener un ritmo alto que es su estrategia: correr y presionar siempre a los suizos. Jaime y Rodrigo entran en los extremos y Pesic sale por Piñeiro y en nada firma tres tantos dominando la zona del pivote y cabreando al entrenador rival Kuckucka. El Ademar da la sensación de ser mejor y de estar mas enchufado pero la calidad individual de los helvéticos les mantiene en el partido. Al final de los primeros treinta minutos 14-13. Todo por decidir.

La segunda arranca con buenas sensaciones y cuando Simonet transforma en fly a pase de Jaime y pone el 17-14 en el marcador, máxima renta hasta entonces, el pabellón ruge. Las defensa se contagia y Cupara también.Costoya se pone en modo onfire y un trallazo suyo eleva la brecha a 18-14. No han pasado cuatro minutos pero ha sido el momento mas esplendoroso del Ademar en el partido.

No duró mucho por desgracia. Parecía el momento de romper el partido pero no se hizo y se pagó con un final pleno de angustia.

Un tiempo muerto del Kadetten corta el momento dulce. La exclusión de Vieyra llega en el peor momento pero Cupara para un doble penali y vuelve a enardecer a la grada. Luka Maros mantiene al Kadetten en el partido con sus lanzamientos y Simonet con su inteligencia y sus goles al Ademar.

A falta de cuatro minutos 27-25 y bola para el Kadetten que marca. La cosa se apreta y mucho. Entonces surge Costoya. No le tiembla el brazo y pone el 28-26 a falta de dos minutos. Csaszar, el jugón húngaro lo aprieta de nuevo. El Palacio vibra. Se suceden los fallos. El Ademar aguanta la bola en el último ataque Juanín encara y marca. El Kadetten intenta responder pero ya no hay tiempo y el marcador no se meve 29-28 y alivio general.