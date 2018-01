Zidane: "Cristiano está en el club en el que debe estar"

No está Zidane en un momento en el que pueda añadir más problemas a los que ya tiene. Ni siquiera los de Cristiano Ronaldo, que exige cobrar lo mismo que Messi. Una polémica en la que no ha querido entrar el técnico francés que se ha limitado a recordar al portugués que lo que tiene que hacer es “pensar solo en jugar”. En lo que piensa el entrenador del Madrid es en la Copa, una competición convertida ahora en un asidero al que agarrarse en medio del temporal que azota al equipo en Liga. El técnico francés no se fía de la segunda unidad por lo que medita mezclar titulares y suplentes para la visita del jueves (21.30 h. GOL) a Leganés.

Ronaldo ha vuelto a agitar el vestuario del Madrid en el momento más delicado del equipo. En medio del silencio del club y del propio jugador, es a Zidane al que le toca hablar del asunto sin querer meterse demasiado. Sostiene el técnico que no está preocupado, pero por si acaso lanza un mensaje claro al jugador: “Lo que tiene que pensar Cristiano es en jugar, lo que siempre hace. No me imagino un Madrid sin él porque creo que está en el club en el que debe estar y todos le quieren por todo lo que ha hecho”.

Hablar con el club

Dicho eso, ‘Zizou’ se negó a opinar sobre si las exigencias del portugués llegan en un momento adecuado o son justas. “No quiero hablar del contrato de Cristiano. Eso tiene que hablarlo con el club”, añade el técnico francés, que no cree que esa situación afecte al rendimiento de su estrella.

En medio del ambiente enrarecido que deja el tema de Cristiano, el Madrid le ha dado la vuelta a la agenda hasta situar la Copa por delante de una Liga cuyo único objetivo es no caerse del cuarto puesto. Tras los empates en casa ante Fuenlabrada y Numancia, esta vez el rival copero será un equipo de Primera, que desde que ascendió la pasada temporada no ha estado una sola jornada en puestos de descenso.

Tercer enfrentamiento en Copa

El Leganés, decimotercero en Liga, quiere amargarle un poco más la vida al equipo de Zidane. No lo hizo en las dos ocasiones en las que se midió en Copa al equipo blanco, en las campañas 2003-2004 y 2004-2005 en las que cayó eliminado. Tampoco salió airoso el equipo del sur de Madrid en los dos enfrentamientos en Liga de la pasada temporada: 3-0 en el Bernabéu y 2-4 en Butarque.

En esa mezcla de titulares y suplentes, Asensio y Lucas Vázquez tienen todas las papeletas para colarse en el equipo titular, mientras que todo indica que Cristiano Ronaldo podría seguir con su descanso, al menos en la ida. Tampoco parece probable la presencia de Benzema, pese a que el francés ya se ejercita con el resto de sus compañeros después de superar su lesión en el músculo isquiotibial de su pierna derecha. El que no ha vuelto al grupo es Ramos que sigue recuperándose de una lesión en el sóleo de su pierna izquierda.