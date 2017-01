Zidane deja en casa a Ronaldo y Modric para la cita de Sevilla

La euforia en la que se ha instalado el Madrid tras 39 partidos consecutivos sin perder ha hecho que se rescate la idea del triplete pese a estar solo en el mes de enero y con todo lo importante por jugar. Uno de esos encuentros marcados en rojo llega mañana en Copa, donde el Sevilla está convencido de poder lograr la marchada de remontar el 3-0 de la ida (21.15, Gol). El equipo de Sampaolino tendrá enfrente a Ronaldo y Modric, a los que Zidane ha dejado en casa pese a esatar convencido de que su equipo lo va a pasar muy mal. “Vamos a sufrir”, sostiene el técnico francés, que solo ha perdido un partido lejos del Bernabéu de los 24 que ha dirigido con el Madrid.

Cita grande en Sevilla, donde nadie piensa en otra cosa que devolver el golpe al Madrid y plantarse en los cuartos de final de Copa antes de volver a verse las caras con el equipo blanco en el mismo escenario el domingo en Liga. Para ello, el equipo de Sampaolo se agarra a la goleada en Anoeta frente a la Real Sociedad (0-4), con tres goles del francés Ben Yedder.

En Liga, el conjunto andaluz sigue creciendo después de meterse entre la élite. Es segundo, a cuatro puntos del Madrid y con uno de ventaja sobre el Barcelona. Es el tercer equipo más goleador, con 36 goles y cuenta con el banquillo más anotador, con nueve tantos. Todos esos argumentos parecen suficientes como para poner en un serio aprieto al Madrid pese al colchón de tres tantos del equipo blanco.

“Será duro. Ellos van a entrar muy fuerte en el partido. Lo que está haciendo el Sevilla es fenomenal. Están segundos y lo está haciendo muy bien. Va a ser una semana fundamental para nosotros” ha afirmado Zidane.



VUELVEN RAMOS Y LUCAS



En la rueda de prensa, el técnico francés no confirmó si Ronaldoestará en el Pizjuán. El jugador portugués descansó en la ida y se pensaba que ahora, con un 3-0, podría ser de la partida. Nada de eso porque Zidane no le ha inlcuido en la convocatoria. Ni a él ni a Modric. “Vamos a hacer las cosas con cabeza”, dijo Zidane antes de conocerse que dejaría fuera a Cristiano. Sí podrá contar con Ramos y Lucas Vázquez, no así como James, con molestias en el sóleo.

PIQUÉ Y LA GALA FIFA



El técnico francés no ha querido abordar las declaraciones de Piquésobre los árbitros, en las que implica a algunos estamentos del deporte. “No quiero meterme es eso porque voy a decir una cosa u otra y me voy a meter en un lío”, argumenta Zidane. Tampoco quiere saber nada del plante de los jugadores azulgranas a la FIFA en la gala del pasado lunes. “Solo pienso en el partido”, ha señalado el técnico francés cuando le han preguntado si en el caso de haber jugado la copa este miércoles en lugar del jueves hubiera dejado ir a sus jugadores a Zúrich.

Más preocupado está Zidane en insistir en que aún no se ha ganada nada y que esa idea del triplete aún está lejos. “Es el objetivo que todo el mundo quiere, pero está lejos y no podemos pensar esas cosa”, ha afirmado el entrenador del conjunto blanco.