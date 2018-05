Zidane duda entre Isco o la BBC

ROBERTO MORALES | MADRID

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, evitó dar pistas sobre el ‘once’ que elegirá para la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en Kiev, pero no descartó alinear a la BBC porque, dijo, «los mejores con diferencia» son Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. «Los tres son los mejores, para mí, con diferencia, y lo han demostrado muchas veces», opinó antes de argumentar por qué esta temporada la BBC dejó de ser indiscutible.

«El día a día, mis ideas, lo que digo a mi grupo, que todos son importantes, lo tengo que demostrar con actos. Poner a uno no significa que los tres no vayan a jugar juntos de nuevo. Estamos todos preparados y hasta que empiece el partido no diré quien va a jugar». Zidane destacó la mejoría en el rendimiento del galés Gareth Bale en los últimos partidos de Liga: «Está muy bien, ha marcado muchos goles y ha tenido mucha continuidad, sobre todo entrenando, porque jugando no ha jugado mucho, pero lo ha hecho en sus últimos partidos muy bien y marcando, sobre todo».

Lo que más confianza le transmite es volver a ver entrenarse en plenitud de condiciones al portugués Cristiano Ronaldo, una vez superado un leve esguince de tobillo. «Siempre estoy tranquilo, porque soy de naturaleza tranquilo, y al final que mejor que tener a Cristiano contigo porque es el mejor y lo demuestra cada año. Siempre tiene máxima importancia que esté porque es el mejor», valoró.

Además, elogió la reacción que ha tenido el portugués en una temporada que comenzó con críticas por bajar su rendimiento goleador en la primera parte del curso.

«Un jugador puede tener momentos complicados, pero para Cristiano es todo al revés, cuando no marca no se pone nervioso, no pasa nada porque sabe que en el próximo partido meterá dos o tres goles. Este año se le criticaba, pero sabía que se iba a poner a la altura de goles de los mejores. Por eso es el mejor. Hay jugadores a los que la presión les puede y otros que es al revés. Cristiano es uno de ellos. Cuanto más le criticas, cuidado», destacó. La principal duda del francés es si poner a Benzema o a Isco acompañando a Cristiano y Bale.