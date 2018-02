Zidane: "Mi pasión y mis ganas siguen intactas"

La continuidad de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid la temporada sigue a expensas de lo que ocurra el próximo día 6 de marzo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el PSG, pero el técnico blanco ha insistido este martes en que su intención es seguir al frente de la plantilla blanca porque no sufre en absoluto el desgaste suficiente como para tirar la toalla. Otra cosa será lo que decidan los dirigentes, aunque Florentino Pérez no le destituirá en ningún caso con la temporada en curso.

La serie de resultados positivos que el Madrid pretende ampliar este miércoles en Butarque ante el Leganés en el partido aplazado por el Mundial de Clubs (18.45 horas, beIN LaLiga) lleva a Zidane a mostrarse ahora mucho más confiado en que su equipo puede haber encontrado la línea regular que necesita para adquirir el impulso adecuado para buscar otro éxito de gran impacto en la primera competición europea. Y continuar progresando en la Liga es, a su juicio, un factor indispensable para pelear por el único título en el que todavía le quedan posibilidades.

Nada cansado

"Es verdad que a veces respondiendo a las preguntas parece que hay alguna duda, pero hasta que no me canse de este trabajo voy a seguir. Estoy bien aquí, voy a pelear siempre. Después de todo eso, es el día a día, da lo mismo tener un contrato largo. El día a día es lo que me lleva a ser fuerte y voy a pelear para estar aquí, por quedarme aquí siempre. Luego veremos. ¿Si diré si sigo o no? Claro, antes del final de temporada, justo antes", ha dicho el entrenador del Madrid, que minutos después ha tenido que volver sobre el tema para reafirmar que no está en absoluto cansado de entrenar.

"Estoy con las mismas ganas. Disfruto cada día. Entrenar al Madrid supone mucho desgaste, pero soy joven. No tengo 75 u 80 años para decir que estoy cansado de entrenar. Tengo 45, soy joven y todavía tengo margen. Estoy muy con tento aquí. No soy entrenador desde hace mucho tiempo. Mi pasión y mis ganas siguen intactas. Lo que más me gusta es el trabajo cotidiano y lo que quiero es quedarme aquí y pelear siempre", ha reiterado Zidane, que a las bajas de Marcelo y Kroos ha tenido que sumar la de Modric, que se ha resentido de uno problemas en los isquitibiales de la pierna derecha.

Continuidad

"Es poca cosa y, como siempre, tengo fe en todos los que trabajan aquí, fisios y doctores, para que vuelva rápido con nosotros", ha señalado el técnico blanco, que ha subrayado la importancia de confirmar la recuperación apuntada. "A partir de ahora todo es importante para nosotros para preparar la Champions, pero la Liga es muy importante también y hay que tener continuidad para acabar lo más alto posible... El problema nunca ha sido físico. Estamos preparados, los jugadores son como los Fórmula-1, están preparados para eso, se recuperan bien rápidamente, pero hay otras cosas. Cuando bajas la intensidad y estás poco concentrado te pueden pasar cosas. Últimamente lo estamos haciendo mucho mejor, con más continuidad, que es lo más difícil. Estar ahí y quedarte ahí es lo más complicado".

Descanso a Ronaldo

No ha descartado la posibilidad de dar descanso a Cristiano Ronaldo, que ha marcado diez goles en los últimos seis partidos, y ha asegurado que el problema de Bale no es de falta de actitud. "No sé cuántos años lleva Cristiano jugando 60 o 70 partidos por temporada, creo que son diez. No para. Es necesario para él y para el equipo no jugar de vez en cuando. Él está mejor ahora. Claro que lo hablamos por el bien de todos", ha apuntado Zidane, que no ha querido dar como definitivo el cambio de dibujo, con cuatro centrocampistas y sin BBC, de aquí a final de la temporada.