Zidane: "No necesito un portero ahora"

En contra de la idea del club, que está a punto de pagar algo más de los 20 millones de euros de la cláusula de Kepa, el portero del Athletic que el jueves pasó pruebas médicas en Madrid, Zidane ha vuelto a elevar la voz para dejar muy claro que no quiere que llegue nadie a la portería en el mercado de invierno. “No necesito un portero ahora”, ha afirmado el técnico francés en la previa del encuentro ante el Celta.

Dice Zidane que los Reyes no le han traído nada, que en España “son para los niños”. Está claro que no ha pedido nada y menos aún un portero. Como si estuviera cansado de que la mayoría de preguntas giren alrededor de un posible refuerzo en el mes de enero, Zidane ha reiterado un mensaje que en esta ocasión lleva implícito el rechazo a las intenciones del club de incorporar a Kepa de manera inmediata.

Aparcarlo hasta junio

“En junio, si hay cambios, si nos sentamos y hablamos y vemos que hay que fichar en un algún puesto, lo veremos, pero hoy en día no veo eso”, ha afirmado el entrenador del Madrid. Pese a ello, Zidane ha vuelto sobre sus pasos y ha apuntado que hasta el 31 de enero “puede venir alguien porque no veo un inconveniente en fichar en invierno, aunque no quiero que ningún jugador salga”.

Buen momento de Celta

De momento, en el inmediato horizonte del Madrid aparece el Celta, el equipo que acaba de empatar con el Barcelona en la ida de los octavos de final de Copa, una competición en la que tiene puesta su mirada el técnico Juan Carlos Unzué tras el buen resultado en Balaídos (1-1). Tanto es así que el entrenador del equipo vigués medita realizar rotaciones ante el conjunto blanco con vistas a la vuelta en el Camp Nou el próximo jueves.

El Madrid, que venció 1-4 en Vigo la pasada temporada y que tiene las bajas de Carvajal, sancionado, y Ramos y Benzema, lesionados, se mide a un equipo que lleva 30 goles, los mismos goles que su rival del domingo (20.45 h. Movistar Partidazo), cinco más que el Atlético y 10 más que el Sevilla.

Prohibido fallar

Una seria advertencia para un Madrid que no puede fallar y que antes de saltar a Balaídos sabrá el resultado del Barcelona, que recibe al Levante. Un triunfo azulgrana llevaría a los blancos a afrontar su partido con 17 puntos de desventaja respecto a los de Valverde, aunque con un partido menos. “No tenemos margen de error. No podemos cometerlos. Cada vez que lo hagamos, habrá una sentencia”, ha afirmado Zidane.

Una vez más, la gran esperanza del equipo blanco vuelve a ser Cristiano Ronaldo, que jugará su primer partido del año. El astro portugués le ha marcado 20 goles al Celta desde que viste la camiseta blanca. A su lado puede estar Gareth Bale, que jugó una hora en Copa ante el Numancia sin sentir molestias musculares. Atrás, Achraf ocuparía el puesto de Carvajal si Nacho hace pareja con Varane en el centro de la zaga. Si fuera Vallejo el que acompañase al central francés, Nacho sería el lateral derecho.