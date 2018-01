Zidane: "No tengo nada contra Kepa"

No hay ni ha habido falta de sintonía entre Zinedine Zidane y el club blanco a la hora de decidir la ausencia de refuerzos en el mercado invernal. Eso es al menos lo que ha asegurado el entrenador del Real Madrid el día después de que Kepa firmara su renovación con el Athletic y el día antes de disputar contra el Leganés el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey (0-1 en la ida), en el que no participará Cristiano Ronaldo, que ha regresado a los entrenamientos con el ojo muy hinchado y no entrará en la convocatoria. Sí lo hará Sergio Ramos, ya recuperado de su problema muscular en el sóleo izquierdo.

"En junio todos los jugadores potencialmente pueden venir si la estrategia del club es cambiar algo, junto con el entrenador. Pero la idea mía, con el club también porque aquí estamos juntos, era la de no cambiar ahora muchas cosas y nada más. Me molesta cuando escucho comentarios que dicen que al final he ganado yo. Mi preocupáción diaria son mis jugadores, lo que hago con los jugadores del Madrid. El resto no me preocupa y no quiero hablar de los jugadores que no son del Madrid porque el otro día también hice un comentario de uno y parecía que lo quiero aquí", ha dicho en rueda de prensa Zidane, a quien más adelante se le ha hecho notar que los porteros blancos tienen motivos para estarle agradecidos.

"Mis jugadores son lo más importante y si son positivos vamos a hacer cosas importantes. Mi rol es ese, proteger a mi plantilla porque son mis jugadores. Luego, no tengo nada contra Kepa y ni contra ningún jugador. Nunca nada contra alguien", ha añadido después de no garantizar a Kiko Casilla su titularidad hasta el final de la competición copera en el caso de seguir progresando.

Rival supermotivado

Con el Leganés, el tercer equipo menos goleado en la Liga, espera un partido muy complicado, consciente de que "vienen supermotivados después de empatar en Vitoria un partido que perdían 2-0. Con un gol puede pasar de todo para ellos. Sabemos la importancia que tiene el partido y la que le damos nosotros y sabemos también que el rival no va a bajar los brazos en ningún momento, que van a pelear y van a creer hasta el final".

El técnico blanco ha vuelto a salir en defensa de Benzema, pitado el sábado en el Bernabéu después de un mes sin jugar. "No es agradable que piten a un jugador cuando entra en el campo. Lo que necesitamos es que el público esté con nosotros durante los 90 minutos y que cuando acabe el partido pase lo que tenga que pasar", ha señalado Zidane, que también ha reiterado que "Isco es siempre un jugador importante y va a tener un papel importante aquí, esté yo o no" y puede jugar con BBC o sin ella.