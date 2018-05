Zidane: "No vamos a hacer pasillo al Barça porque ellos no lo hicieron"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha hablado este sábado en la rueda de prensa previa al clásico de Liga de este domingo en el Camp Nou, y ha aprovechado para "aclarar el tema", ha dicho tras la primera pregunta, sobre el pasillo al campeón del Liga. "Después del Mundialito no era importante para ellos (el FC Barcelona) hacer el pasillo. Algunos dicen que ellos no estaban en la competición, pero es mentira, porque para jugar el Mundialito tienes que ganar la Champions, y ahí estamos todos. Yo no soy quién para decir si se hace o no pasillo. Nosotros no vamos a hacer pasillo porque ellos (el Barcelona) no lo hicieron", ha explicado el técnico.

El francés ha querido terminar su primera respuesta sobre el tema de la polémica poniendo en valor la temporada del equipo de Valverde: "Lo más importante es respetar lo que ha conseguido el Barcelona, ganar la Liga, que para mí es lo más difícil, lo más complicado y lo más bonito. Han ganado, les felicito y esto es lo más importante". Pero en la siguiente pregunta se le ha insistido en el tema y el entrenador del Real Madrid ha reiterado sus ideas: "Solo explico lo que pasó. No podemos decir que ha sido el Madrid el que ha roto eso (la tradición del pasillo al campeón) porque no es verdad".

Nada especial por Iniesta

La comparecencia de prensa se ha producido después del último entrenamiento de los blancos antes de viajar a Barcelona, en el que han trabajado con el grupo los tocados Isco y Varane, que podrían ser de la partida. De cara al clásico, Zidane ha insistido en la idea de jugar con intensidad, competir y no pensar en posibles lesiones cara a la final de Champions. "No va a cambiar la clasificación de Liga, pero tenemos que hacer un buen partido e intentar ganar. No tengo miedo a que algún jugador se lesione, lo importante es preparar la final de la Champions y lo vamos a hacer afrontando los partidos que tenemos con intensidad. Aunque puede que haya cambios, con los tocados o con cualquiera. El único que no va a jugar es el que no esté al 100%, los demás tienen que jugar, sí o sí", ha explicado.

Zidane también ha sido cuestionado sobre Andrés Iniesta, que jugará su último clásico: "Es un jugador que admiramos, no es un jugador cualquiera por lo que ha hecho y lo que es como persona", ha señalado el entrenador, que también ha explicado que no harán nada especial para despedir al manchego. Antes de terminar, el preparador del Real Madrid ha reconocido que la actuación de su equipo este curso "no es buena en Liga, aunque no se puede hablar de fracaso en la temporada", ha dicho.