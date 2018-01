Zidane: "No voy a echar mierda a uno o dos. La culpa es de todos"

Con vehemencia, con una férrea defensa de sus jugadores y asegurando que no le ha echado un pulso a Florentino por el tema del fichaje de Kepa, Zinedine Zidane ha intentado blindarse de las críticas que ha recibido tras el empate ante el Celta. "Si hay cosas que van mal, no voy a echar mierda a uno o dos. Todos somos culpables, yo el primero", ha asegurado el técnico del club blanco.

No ha sido un día fácil para Zidane, que este martes cumplía dos años desde dirigió el primer encuentro como entrenador del Madrid con aquel 5-0 al Deportivo. Lejos de buscar coartadas, el técnico francés ha asumido que él es el primer culpable, que no va a señalar a ningún jugador y que se puede pensar que la Liga "está sentenciada, aunque hay que pensar en la Copa y en la Champions".

CHARLA CON LOS JUGADORES

El entrenamiento del conjunto blanco ha comenzado casi con una hora de retraso. El motivo ha sido la charla entre los jugadores y el cuerpo técnico para intentar reconducir la situación caótica que vive el equipo, a 16 puntos del Barcelona en Liga y con la necesidad imperiosa de no dejarse ir y defender el cuarto puesto que amenazan Sevilla y Villarreal, el equipo que visita el sábado el Bernabéu. Zidane no ha ocultado la reunión con sus jugadores. "Ha sido un poco más larga de lo normal. Creo que es necesaria y no la hago por hacer, pero estamos para buscar soluciones. Las cosas no están como queremos, pero no todo es mierda. Vamos a trabajar más que nunca y quiero que los jugadores también lo hagan. Esto no es una cuestión física ni de cabeza, sino un poco de todo", ha declarado Zidane.

El técnico francés ha puesto énfasis en la defensa de sus jugadores y ha reiterado que ahora no necesita ni un portero ni un delantero. "Creo en mi plantilla y la voy a defender hasta la muerte. Yo no voy a cambiar y tampoco me va a cambiar la crítica. Todo lo que sale ahora es negativo. Me molesta que digáis que voy a echar un pulso al presidente. Yo voy a pasar y nunca voy a echar un pulso a la afición ni al presidente, que es el que me ha puesto aquí. Yo voy hasta el final. Hasta que me cambien. No voy a tirar la toalla", ha afirmado un airado Zidane.

Después del fiasco ante el Celta, un encuentro en el que según Zidane se hicieron cosas buenas, el Bernabéu abrirá sus puertas por primera vez en el 2018 para albergar el primer choque de Copa de la historia ante el Numancia (21.30 h. beIN La Liga). Con el billete a cuartos prácticamente cerrado con el 0-3 de la ida, Zidane volverá a jugar con la llamada segunda unidad, por lo que todo indica que jugadores como Keylor Navas, Cristiano Ronaldo, Modric, que no se ha ejercitado por tener que ir a declarar al juzgado por fraude fiscal, Kroos o Marcelo se quedarán fuera de la convocatoria. Tampoco estarán son los lesionados Ramos y Benzema.

EL FUTURO DE KEPA

Mientras, Kepa Arrizabalaga, el portero del Athletic que pretende el Madrid en el mercado de invierno y por el que estaba dispuesto a pagar algo más de los 20 millones de euros de su cláusula, podría ser operado de su pie derecho por lo que estaría tres meses de baja, lo que supondría que no llegaría al club blanco hasta el mes de junio, fecha en que queda libre, según informó ‘El Transistor’ de ‘Onda Cero’. La semana pasada, Kepa pasó reconocimiento médico en Madrid y, posteriormente, Zidane reiteró que no desea un portero ahora.