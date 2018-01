Zidane suspira por Neymar

Bajo de tono, con un punto de tristeza y más serio que nunca. Así aparece Zinedine Zidane en la previa al encuentro frente al Deportivo, el que fue primer rival del Madrid en su estreno como técnico hace algo más de dos años. El técnico francés ha reiterado en una corta comparecencia que no habrá fichajes en el mercado de invierno, pero sí ha mostrado su admiración por Neymar, objeto de deseo del club blanco. “Es un jugador que encanta a todo el planeta del fútbol”, ha afirmado ‘Zizou’.

Dice que no está dispuesto a tirar la toalla, “aunque aquí puede pasar de todo”, pero Zidane no es el mismo. Da la impresión que está decepcionado con todo lo que le rodea. Con el club, que lanza mensajes de un fichaje fantasma, como el de Kepa; con los jugadores que no le responden pese a que él los defiende a muerte. Con la situación de Cristiano, que pide cobrar lo mismo que Messi; con el plan B, esa segunda unidad para la que la Copa aparece como un marrón en lugar de una gran oportunidad, que apenas aprovechan jugadores como Lucas Vázquez o Asensio.

Sin espíritu ganador

Todo eso ha caído sobre la espalda de un técnico que aún no ha alcanzado la madurez para estar por encima de todo eso y que no entiende que se pueda decir que no quiere que venga un portero para no entorpecer la progresión de su hijo Luca. Quien conoce a Zidane sabe que no funciona así. Renunció a su última temporada como jugador (seis millones de euros) porque no veía al equipo con espíritu ganador. Algo que también comienza a vislumbrar ahora desde el banquillo.

Mensajes positivos

Mientras eso llega, Zidane está obligado a lanzar mensajes positivos. Unos para su plantilla, como el que ha reiterado hoy: “No vamos a fichar”. Otro para la entidad: Nunca ha habido problemas entre el club y yo no hay opiniones distintas”. Todo eso aderezado con afirmaciones que pretendes ser rotundas: “No estoy pensando en negativo, sino en positivo. Voy a seguir. Nunca voy a tirar la toalla. No me voy a rendir nunca, pase lo que pase porque esa es la filosofía y los valores de este club”.

De lo que no quería hablar era de los jugadores “que no son míos”, pero Zidane sabe que la sombra de Neymar revolotea por el Bernabéu y no le queda más remedio que rendirse ante el jugador del PSG al asegurar que el brasileño encandila a todo el mundo del fútbol.

Regresa la BBC

Del choque ante el Depor, decimosexto en la tabla y el segundo equipo más goleado, con 37 tantos, apenas apuntó Zidane que no merece estar donde está. Los que sí estarán en la convocatoria serán los tres de la BBC. Otra cosa será verlos juntos mañana domingo (16.15, beIN LaLiga) después de 273 días sin que el trío coincida sobre el césped.

El que no lo hará entre cuatro y seis semanas será Vallejo, que sufre lesión muscular en bíceps femoral de la pierna derecha. Ramos tampoco está apto por lo que Nacho y Varane serán los centrales ante el conjunto gallego, un equipo al que Cristiano Ronaldo le ha marcador 11 goles y frente al que espera estrenar su casillero de goles en el 2018.