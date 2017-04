Zuiverloon regresa para el tramo decisivo

sergio c. anuncibay | león

Rubén de la Barrera recuperó ayer a una de las piezas más solventes del engranaje de la Cultural para afrontar con plenas garantías el tramo final de la temporada. Gianni Zuiverloon ya está recuperado de esa rotura de isquiotibiales que le apartó de los terrenos de juego durante las últimas cuatro semanas. De hecho, completó la sesión del jueves junto al resto de compañeros, aunque su reaparición podría demorarse más allá del encuentro del lunes ante el Burgos para minimizar los riesgos de una recaída.

El central sufrió la lesión muscular en el compromiso del Reino ante el Racing y se ha perdido desde entonces los enfrentamientos contra Palencia, Celta B, Pontevedra y Ferrol, en los que el equipo sumó siete puntos de doce posibles, un saldo insuficiente para defender esa primera plaza que despeja el camino hacia el ascenso.

Ahora, el conjunto leonés es tercero, a tres de distancia de Racing y Celta, pero con solo cuatro jornadas por delante en esa carrera hacia el play off. La reincorporación al grupo de Zuiverloon, uno de los futbolistas con más experiencia de la plantilla, mejorará, sin duda, las prestaciones de los leoneses de cara al tramo decisivo de la temporada, donde se decidirá si la Cultural da ese salto de categoría que ansían los aficionados.

Además, el técnico cuenta en esa misma posición de central con otro jugador curtido en mil batallas, Paco Regalón, que llegó para amortiguar la ausencia del holandés, ocupando la ficha libre que dejó Samu Delgado, lesionado de larga duración.

El que aún sigue en la enfermería es José León, otra pieza muy versátil de la Cultural que lejos del césped ha diezmado la trayectoria del equipo. Su vuelta, si se cumplen los pronósticos, no llegará hasta prácticamente el arranque de la fase de ascenso.

Antes, los de Rubén de la Barrera deben disputar los últimos cuatro encuentros de la campaña regular, sin mirar a lo que hagan los rivales directos, como advierten los futbolistas, conscientes de que sendos tropiezos de cántabros y gallegos son bastante complicados, aunque no imposibles. El lunes visitarán al Burgos en El Plantío. No será un encuentro fácil. El bloque castellano todavía coquetea con las posiciones de descenso. Después recibirán en casa al Lealtad, salvado virtualmente. Y cerrarán la Liga contra Valladolid y Osasuna B. Los pucelanos aún tienen alguna opción de llegar hasta el play off.