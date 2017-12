La banca ahorra la mitad de lo previsto por las cláusulas suelo

Si se ahorran mucho si no devuelven lo que deben y no cumplen las sentencias. He ganado el pleito por la cláusula suelo a caja españa y no ha recurrido pero tampoco me ha devuelto lo que debe. Así que puedo decir que caja españa no cumple las sentencias judiciales, obligándome a pedir ejecución de sentencia. Es increíble que estas entidades se aprovechen de todos de estas formas tan torticeceras.