La banca vigila la cartera de Economía

Las entidades temen «inseguridad jurídica» si el parón político impide al futuro ministro culminar leyes clave. El primer, y principal, reto al que se enfrentará el nuevo ministro —o ministra— de Economía —el presidente Rajoy aún no ha anunciado su decisión— no será la reestructuración del sector bancario, los rescates o la salvación de entidades a punto de quebrar, como le ocurrió a su antecesor, Luis de Guindos, cuando accedió al cargo en 2011. Quien asuma la cartera económica tiene pendientes tareas que no dependen de su voluntad, sino de cómo maneje la compleja aritmética parlamentaria para sacar adelante leyes vitales para la banca. | J.M.C.