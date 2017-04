El Banco de España pone en duda los ingresos presupuestarios

Agencias | Madrid

El Banco de España no se fía de la previsión de ingresos públicos contemplada en los Presupuestos de 2017. En concreto, el gobernador de la entidad, Luis María Linde, aseguró ayer en la Comisión de Presupuestos del Congreso que la recaudación tendría una evolución «superior a la observada históricamente, particularmente significativa en el caso de las cotizaciones sociales». Así, el organismo supervisor pone en cuarentena las cifras del Gobierno. Y es que Hacienda prevé que la recaudación impositiva alcance el nivel anterior a la crisis con un aumento del 7,9% a pesar de que este año el crecimiento de la economía será medio punto inferior al de 2016. El departamento que dirige Cristóbal Montoro asegura que el incremento se debe a la ausencia del impacto de la rebaja fiscal y a la mayor inflación. De hecho, ha avanzado que los ingresos hasta abril se han elevado un 11%.

Al mismo tiempo, Hacienda prevé un alza de los ingresos de la Seguridad Social del 6,3%. Un impulso que, subrayó Linde, implica «un avance superior al de sus bases (empleo y salarios) incluso teniendo en cuenta el efecto recaudatorio de las modificaciones normativas», en referencia al incremento del 3% de las bases máximas de cotización. Por este motivo, el máximo responsable del Banco de España consideró necesario realizar un «seguimiento continuo» de la evolución de la recaudación durante el ejercicio con la idea de poder «reaccionar a tiempo en el lado del gasto o en el de los ingresos en caso de que se materialicen los riesgos para el objetivo de déficit». Hay que tener en cuenta que el Gobierno ya sobrevaloró los ingresos de las cotizaciones sociales en los Presupuestos de 2016. En concreto, estimaron una recaudación de 117.242 millones y se obtuvieron 13.726 millones menos. Ahora el Ejecutivo insiste en que la mejora del empleo permitirá unos ingresos récord para la Seguridad Social.

«Simplista»

Linde se mostró en contra de extender la protección de la que gozan los contratos indefinidos a todos los contratos y dijoque esto es una solución «simplista» para resolver el problema de la dualidad del mercado de trabajo. Linde señaló que el mercado laboral tiene un problema de dualidad que «no favorece la productividad» y que no es fácil de resolver, pero que hay que abordar. Sin embargo, quiso dejar claro que «lo que no parece realista es extender la protección de los contratos indefinidos a todos los contratos» ya que no haría el mercado más eficiente y impactaría en el coste.