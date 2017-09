El BCE pide más fusiones de bancos contra los fantasmas del pasado

José M. Camarero | Madrid

Al Banco Central Europeo (BCE) no le basta con que hayan desaparecido el 20% de las entidades financieras comunitarias durante la crisis económica, que el sector haya perdido más de 300.000 empleados —aún quedan 1,9 millones— o que los activos bancarios representen un 280% del PIB de los Estados adheridos a la moneda única. La institución monetaria quiere más recortes —o más bien, menos protagonistas financieros— porque los bancos aún «no ganan lo suficiente para pagar sus costes de capital», tal y como indicó ayer la presidenta del consejo de supervisión del BCE, Daniele Nouy, en un encuentro financiero de KPMG.

Esta responsable del banco central advirtió de que «en su conjunto, parece que el sistema se ha hecho demasiado grande» y que hay «demasiadas entidades compitiendo por los clientes». Por eso, insistió en el mantra que tanto las autoridades españolas como el propio sector bancario repiten habitualmente sin que, transcurrido el tiempo, se haya materializado alguna operación de calado, más allá de la del Popular en el Santander. «Hay que reducir el número de bancos para no cometer los errores del pasado», insistió Nouy para referirse a los problemas que atravesó todo el sector financiero ante la crisis financiera, económica y de deuda que afectó a la zona euro.

Competencia

El BCE no quiere oír hablar de sobredimensionamiento de la banca, ni de la proliferación de entidades para un mercado al que, a la vez, están accediendo nuevas compañías que ofrecen todo tipo de servicios como las ‘fintech’. «La competencia significa que no todos pueden ganar y algunos deben salir para evitar que la economía no esté sometida al sector», afirmó Nouy en su discurso.

La solución del instituto emisor pasa por reducir el número de grupos y que «las entidades dejen de existir o se fusionen». Daniele Nouy recordó que «las ayudas públicas de los contribuyentes evitaron que los bancos débiles salieran del mercado porque no cayeron» en clara referencia a firmas que, como en el caso de varias cajas de ahorros españolas, consiguieron sobrevivir gracias a las inyecciones de dinero.

Al BCE ya no le duelen prendas si tiene que dejar caer algún banco, porque, aun con los errores asumidos en torno al rescate del Popular, la legislación y la situación de cada entidad ya permite hacerlo sin contagio a todo el sistema.