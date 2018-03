Dos años de tipos de interés al cero por ciento... y lo que queda

Bruselas. La crónica que este periódico publicó sobre la reunión que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) celebró el 10 de marzo de 2016 arrancó con un impactante ‘ratatatatata’. No era una crónica más. Fue el día, una jornada histórica que ya tiene un hueco destacado en los anales de la institución. Aquel jueves, Mario Draghi versionó al mejor Draghi y anunció una bajada histórica de los tipos de interés al 0%, aumentó las compras mensuales de deuda pública de 60.000 a 80.000 millones, amplió la cartera de activos a empresas privadas, anunció cuatro nuevas barras de liquidez a tipos negativos y siguió penalizando la tasa de facilidad de depósito al bajarla al -0,40%. «Hemos demostrado que no andamos cortos de munición», ironizó. Fue el día D. El porqué de lo ocurrido es de sobra conocido. La Eurozona no levantaba cabeza, el populismo político atenazaba a las capitales a la hora de impulsar reformas estructurales y la economía del bloque ranqueaba registrando tasas paupérrimas. El BCE ha sido la gran red que ha sustentado el euro y, gracias a sus medidas, las tasas de crecimiento han vuelto a niveles de hace una década. Sin embargo, todo sigue igual. Dos años después, los tipos no se han movido del 0% y la facilidad de depósito sigue anclada en el -0,4%. Dos años ya... Y lo que queda. «Estamos aguantando en un escenario durísimo porque un escenario de tipos cero y negativos es la antítesis del negocio bancario. El BCE debería actuar ya, pero es verdad que no esperamos movimientos hasta finales de este o principios del año que viene», explican fuentes de la patronal bancaria europea. Esa primera señal de «normalización» que esperan como agua de mayo es la subida de los tipos de la llamada tasa de facilidad de depósitos, ahora en el -0,40% y que no es otra cosa que castigar a los bancos por aparcar el dinero en la ventanilla de Fráncfort en lugar de prestarlo a empresas y familias.

Penalización a los bancos

«Esta penalización no ha sido eficaz», asegura Joaquín Maudos, profesor de Economía de la Universidad de Valencia y director adjunto de investigación del Ivie. «Su objetivo era incentivar que la banca diera más créditos, pero el exceso de liquidez de la banca de la Eurozona no ha dejado de crecer y se sitúa en la actualidad en valores máximos de en torno a 1,9 billones. Es momento de ir retirando poco a poco esa penalización saliendo de los tipos negativos, porque no ha logrado su objetivo de reducir el exceso de liquidez», explica. Los ‘marzos locos’ de Mario Draghi tienen dos fechas muy señaladas: el día 9 de 2015, cuando comenzaron las compras del revolucionario ‘QE’, y el día 10 de 2016, cuando se bajaron los tipos de interés al 0%, cota jamás alcanzada.